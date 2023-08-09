Збірні України та Іспанії зіграли у півфіналі футзального чемпіонату Європи-2023 (U-19). Результат і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Футзал. Євро-2023 U-19, півфінал

Україна U-19 – Іспанія U-19 – 2:3

Голи: Рибицький, 17, Сніцаренко, 24 – Тапіас, 2, Панадес, 3, Рамос, 25

У Хорватії проходить чемпіонат Європи U-19 з футзалу. Збірна України вийшла у півфінал з першого місця групи B. "Синьо-жовті" стартували з поразки від Італії, але перемоги над Словенією та Фінляндією дозволили нашій команді вийти у півфінал. Вдруге поспіль, до слова – рік тому українців зупинила Португалія.

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Сьогоднішнім суперником підопічних Ігоря Москвичова у битві за фінал стала Іспанія – чинний чемпіон Європи U-19. Саме піренейці вважалися фаворитом матчу і підтвердили цей статус вже на другій хвилині. Помилка українців при виході з оборони завершилася втратою і потужним ударом Тапіаса у верхній кут. Не минуло й хвилини, як Іспанія святкувала другий гол. Панадес реалізував контратаку ударом повз Дмитра Дяченка.

Після такого розкішного старту Іспанія продовжувала контролювати хід подій на майданчику, але таки пропустила. Розіграш кутового став вдалим для українців – відзначився Рибицький. Ще до перерви стійка зіграла за "синьо-жовтих", завадивши Іспанії відновити перевагу в два м'ячі. Після першого тайму шанси залишалися – лише 1:2.

А на старті другої половини гри Україна відігралася. Сніцаренко наважився на дальній удар, хоча міг і віддати, і не прогадав. Воротар був безсилим – 2:2! Вже вкотре на цьому Євро іспанці розгубили комфортну перевагу, але тут же знову вийшли вперед. Рамос результативно замкнув пас із кутового. Мігель міг практично закривати гру, але каркас воріт знову зіграв за "синьо-жовтих".

На останні хвилини українці перейгли на гру в 5 польових, але знову зрівняти рахунок вже не змогли. 2:3 – як і рік тому, "синьо-жовті" зупинилися за крок від фіналу Євро U-19.

У фіналі чемпіонату Європи-2023 суперником Іспанії стане збірна Португалії, яка обіграла Словенію з рахунком 3:2. Фінальний матч відбудеться у неділю, 10 вересня. Початок – о 21:30 за Києвом. Поєдинку за третє місце регламент не передбачає.

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