Україна розбила Фінляндію та оформила путівку до півфіналу Євро-2023 U-19 з футзалу.

Євро-2023 U-19, груповий етап, 3-й тур

Україна – Фінляндія – 7:4

Голи: Сніцаренко, 5, 6, Рибіцький, 6, 11, 20, Пелецький, 22, Скибчик, 27 – Ньємеле,4, Пельтола, 7, Сілла, 18, Таіпале, 31

Україна в завершальному турі групового етапу мала обіграти Фінляндію, аби гарантувати вихід у півфінал Євро-2023 U-19 з футзалу. Початок гри вийшов надрезультативним – фіни повели в рахунку на 4 хвилині, а вже на 11-ій рахунок був 4:2 на користь України.

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Рибіцький ще перед перервою оформив хет-трик, а Пелецький та Скибчик відвантажили 6-й та 7-й голи у ворота фінів. Фінляндія ж загалом забила 4 голи.

В підсумку, Україна посіла друге місце та очікує на результат поєдинку між Словенією та Італією, аби дізнатись, з якого місця "синьо-жовті" вийдуть у півфінал.

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