Товариський матч 8 вересня 2023

Німеччина U-21 – Україна U-21 – 2:0

Голи: Бауер, 52, Лемперле, 88

Стартовий склад збірної України: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Смоляков – Бражко, Сігєєв, Лосенко – Теслюк, Волошин – В'юнник.

Епоха Руслана Ротаня у молодіжній збірній завершилася. Тренер вивів команду у півфінал Євро-2023 та здобув путівку на Олімпіаду-2024 у Парижі. Відповідно, Руслан Петрович став наставником Олімпійської збірної України, а команду U-21 прийняв Унаї Мельгоса. Для іспанця матч проти Німеччини став дебютним на цій посаді.

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Йому дісталася суттєво оновлена команда. Мудрик, Трубін, Бондаренко, Таловєров, Сич, Криськів та низка інших футболістів вже не можуть виступати за молодіжку. Відповідно, стартовий склад на матч проти Німеччини був кардинально іншим, ніж ще 2 місяці тому на чемпіонаті Європи.

Старт гри минув без моментів, але м'ячем більше володіли українці. "Синьо-жовті" намагалися використувати фланги атаки, де діяли динамівець Назар Волошин і представник Руха Денис Теслюк. Потенційну небезпеку біля воріт Нещерета нейтралізував Віталій Роман, який у позиційній боротьбі вдало зіграв проти Кнауффа. У наступній атаці Німеччини Кнауфф таки пробив – Нещерет був на місці. Волошин в одній із контратак класно знайшов В'юнника, який невдало прийняв м'яч і змарнував нагоду.

Розкішний пас від Бражка на Волошина – трохи не встиг Назар, намагаючись пробити в падінні. А от німці могли забивати – Кнауфф знайшов Мукоко, який обіграв Нещерета, але опинився під гострим кутом. Простріл нападника Борусії Д перервав Сігєєв, вибивши на кутовий. Стандарт призвів до удару – без проблем для Нещерета. Додала Німеччина після невиразного старту.

Бражко замикав подачу Волошина з кутового – неточно. Напевно, наш найкращий момент до перерви. Біля воріт українців було гостріше. Спершу удар Реля прийняв на себе Батагов. Були апеляції щодо гри рукою, однак без реакції арбітра. На 39-й хвилині ляп Нещерета ледь не став фатальним. Руслан не встиг до м'яча після навісної подачі, але Бауер пробив вище порожніх воріт. Кнауфф головою теж трохи не влучив. Притисли підопічні Ді Сальво наприкінці тайму, однак забити не змогли. 0:0 після 45-ти хвилин. Українці почали краще, однак саме Німеччина була ближчою до гола у першій половині.

На другий тайм Мельгоса провів кілька замін. Зокрема, вийшли Фесюн, Булеза, Брагару, Рубчинський, Квасниця, Краснопір, Боль, Скорко та Єгор Ярмолюк, який представляє англійський Брентфорд. Але забили німці. Ярмолюк помилився, під пресингом втративши м'яч, Вольтемаде вчасно віддав на Бауера, який переграв Фесюна знущальним ударом поміж ніг. 1:0 на 52-й хвилині.

Гол не змінив сценарію гри. Моментів біля воріт Бундестім, як і раніше, не було. Натомість підопічні Мельгоси могли пропустили вдруге. Помилився Бражко, який втратив м'яч поблизу власного штрафного – довелося зривати атаку ціною жовтої картки. В України можна згадати хіба контратаку, яку розігнав Брагару, але й сам же загальмував. У підсумку, неточний удар Рубчинського. Ще одна контратака завершилася невдалою спробою Ярмолюка. Нарешті удар у площину від Рубчинського, але без проблем для кіпера.

А на 88-й хвилині Німеччина зняла всі питання. Помилка Слюбика призвела до швидкої контратаки господарів, яку потужним ударом низом завершив Лемперле. 2:0 – невдалий дебют Унаї Мельгоси в оновленій молодіжній збірній України. Чимало індивідуальних помилок, які сьогодні стали фатальними, і обмаль гостроти біля воріт суперника – проблем перед офіційними матчами у команді U-21 не бракує. Проти Німеччини найкращими були стартові 20 хвилин.

Нагадаємо, вже у вівторок, 12 вересня, молодіжна збірна України стартує у кваліфікації на Євро-2025. "Синьо-жовті" протистоятимуть збірній Північної Ірландії U-21. Також у групу F потрапили Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

У фінальній частині Євро-2025 U-21 виступатимуть 16 команд: Словаччина та ще 15 збірних, які приєднаються до неї за підсумками відбору. Це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць та три переможці плей-оф, в якому гратимуть шість володарів других місць.