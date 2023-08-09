Сборные Украины и Испании сыграли в полуфинале футзального чемпионата Европы-2023 (U-19). Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Футзал. Евро-2023 U-19, полуфинал

Украина U-19 – Испания U-19 – 2:3

Голы: Рыбицкий, 17, Сницаренко, 24 – Тапиас, 2, Панадес, 3, Рамос, 25

В Хорватии проходит чемпионат Европы U-19 по футзалу. Сборная Украины вышла в полуфинал с первого места группы B. "Сине-желтые" стартовали с поражения от Италии, но победы над Словенией и Финляндией позволили нашей команде выйти в полуфинал. Во второй раз подряд, к слову. Год назад украинцев остановила Португалия.

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Сегодняшним соперником подопечных Игоря Москвичева в битве за финал стала Испания – действующий чемпион Европы U-19. Именно пиренейцы считались фаворитом матча и подтвердили этот статус уже на второй минуте. Ошибка украинцев при выходе из обороны завершилась потерей и сильным ударом Тапиаса в верхний угол. Не прошло и минуты, как Испания отмечала второй гол. Панадес реализовал контратаку ударом мимо Дмитрия Дьяченко.

После столь роскошного старта Испания продолжала контролировать ход событий на площадке, но пропустила. Розыгрыш углового стал удачным для украинцев – отличился Рыбицкий. Еще до перерыва стойка сыграла за "сине-желтых", помешав Испании восстановить преимущество в два мяча. После первого тайма шансы оставались – только 1:2.

А на старте второй половины игры Украина отыгралась. Сницаренко решился на дальний удар, хотя мог и отдать, и не прогадал. Вратарь был бессилен – 2:2! В который раз на этом Евро испанцы растеряли комфортное преимущество, но тут же снова вышли вперед. Рамос результативно замкнул пас с углового. Мигель мог практ

На последние минуты украинцы перешли на игру в 5 полевых, но снова сравнять счет уже не смогли. 2:3 – как и год назад, "сине-желтые" остановились в шаге от финала Евро U-19.

В финале чемпионата Европы 2023 года соперником Испании станет сборная Португалии, обыгравшая Словению со счетом 3:2. Финальный матч состоится в воскресенье, 10 сентября. Начало – в 21:30 по Киеву. Поединка за третье место регламент не предусматривает.

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