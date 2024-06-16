Ді Франческо покинув Фрозіноне, повідомляє офіційний сайт клубу. Команда в останньому турі програла Удінезе та вилетіла з Серії А, після чого тренер видав багато емоцій і сліз. У разі збереження прописки він міг автоматично продовжити контракт ще на сезон.

Мілан офіційно оголосив про призначення Фонсеки

Еусебіо намагався будувати красивий футбол, що не залишилось без уваги. Ді Франческо отримав пропозицію від Венеції – новачок Серії А підготував для нього контракт на два роки, інформує TMW.

Піком тренерської кар'єри Ді Франческо був період в Ромі. Фахівець вивів римлян у півфінал Ліги чемпіонів-2017/18, обігравши на шляху Шахтар і Барселону. Рома зупинилась за крок від київського фіналу через виліт від Ліверпуля.