"Мені подобаються збірні Англії, Франції та Іспанії. Якщо у цих командах не зазнають травм їхні лідери, то хтось із цих збірних і стане переможцем Євро-2024.

Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!

Якщо ж з цього тріо виділяти одну команду, віддав би перевагу Англії. У цій країні найсильніший у Європі чемпіонат. Лише з гравців АПЛ можна зібрати не одну, а дві чи навіть три потужні збірні.

Я не вірю, що на цьогорічному Євро ми станемо свідками якоїсь мега-сенсації, типу тої, яка була на Євро-2016 у Португалії, чи коли у 2004 році виграли греки чи збірна Данії на ЧЄ-1992. Не буде такого. Успіх і Греції, і Данії – цілковита випадковість чи диво, називайте, як вам заманеться, а дива у футболі хоч і трапляються, але дуже рідко.

Яка зі збірних-фаворитів може стати головним розчаруванням Євро-2024? Португалія. Чому? Бо їхній лідер Кріштіану вже не той Роналду. Поїхав з Європи, грає у чемпіонаті Саудівської Аравії, де рівень зовсім інший. Там купу зірок шейхи накупили, але...", – сказав Сабо у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Португалія боротиметься за вихід з групи з Грузією, Туреччиною та Чехією.

Євро-2024: Роналду серед головних фаворитів, абсолютний дебютант та слід України – прев’ю групи F