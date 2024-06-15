Капітана Борусії Д не було у початковій заявці німців на Євро, але за 2 дні до першого матчу його екстрено викликали замість травмованого Александара Павловіча. У стартовій грі проти Шотландії Джан вийшов на заміну і навіть встиг забити гол.

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"Божевільна історія. Два дні тому я був у відпустці, аж раптом мені зателефонували в середу. Я встиг провести одне тренування, вийшов сьогодні і забив на Євро. Я дуже щасливий, вдячний Юліану Нагельсманну та його команді", – цитує Джана Bayern & Germany.

Нагадаємо, наступний матч на Євро Німеччина проведе 19 червня, приймаючи Угорщину в Штутгарті.

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