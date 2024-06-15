"Два дні тому я був у відпустці, а сьогодні забиваю на Євро": випадковий "джокер" Німеччини – про божевільну зміну літа
11:45 - Читать на русском
Півзахисник збірної Німеччини Емре Джан не може повірити своєму щастю.
10’ Флоріан Вірц
19’ Джамал Мусіала
45+1’ Кай Хаверц
68’ Ніклас Фюлькруг
90+3’ Емре Джан
Раян Портеус 45’
Антоніо Рюдігер 87’
10’ Флоріан Вірц
19’ Джамал Мусіала
45’ Раян Портеус
45+1’ Кай Хаверц
68’ Ніклас Фюлькруг
87’ Антоніо Рюдігер
90+3’ Емре Джан
Капітана Борусії Д не було у початковій заявці німців на Євро, але за 2 дні до першого матчу його екстрено викликали замість травмованого Александара Павловіча. У стартовій грі проти Шотландії Джан вийшов на заміну і навіть встиг забити гол.
Німеччина – Шотландія – 5:1 – відео голів та огляд матчу
"Божевільна історія. Два дні тому я був у відпустці, аж раптом мені зателефонували в середу. Я встиг провести одне тренування, вийшов сьогодні і забив на Євро. Я дуже щасливий, вдячний Юліану Нагельсманну та його команді", – цитує Джана Bayern & Germany.
Нагадаємо, наступний матч на Євро Німеччина проведе 19 червня, приймаючи Угорщину в Штутгарті.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter