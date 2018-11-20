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Україна – Туреччина: на матчі очікується 25 тисяч вболівальників

18:00 616 Читать на русском
Україна – Туреччина: на матчі очікується 25 тисяч вболівальників
Україна – Туреччина: Тренери команд зможуть провести по 6 замін

Стали відомі деякі організаційні деталі товариського матчу між Україною та Туреччиною.

Головні тренери збірних України та Туреччини Андрій Шевченко та Мірча Луческу зможуть провести у товариському матчі по 6 замін, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Також раніше було оприлюднено форми, у яких національні команди гратимуть у матчі. Зазначається, що на грі між Україною та Туреччиною очікується близько 25 тисяч глядачів.

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Нагадаємо, сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччини у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна

live 4'
0 : 0
Туреччина
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