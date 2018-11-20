Україна – Туреччина: телеканал "Україна" покаже матч лише в повторі

ТРК "Україна" покаже матч між Україною та Туреччиною о 21:35.

Нагадаємо, сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччини у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Гру у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". У повторі матч можна буде подивитись на телеканалі "Україна", яка раніше транслювала матчі національної команди у прямому ефірі. Трансляція запланована на 21:35.

Зауважимо, напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів на передматчевій прес-конференції, де наголосив, що товариський матч – гарна можливість перевірити молодих гравців.