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Україна – Туреччина: телеканал "Україна" покаже матч лише в повторі

16:27 438 Читать на русском
Україна – Туреччина: телеканал "Україна" покаже матч лише в повторі
Тренування збірної України / ФФУ

ТРК "Україна" покаже матч між Україною та Туреччиною о 21:35.

Нагадаємо, сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччини у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Гру у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". У повторі матч можна буде подивитись на телеканалі "Україна", яка раніше транслювала матчі національної команди у прямому ефірі. Трансляція запланована на 21:35.

Зауважимо, напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів на передматчевій прес-конференції, де наголосив, що товариський матч – гарна можливість перевірити молодих гравців.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
1
год
:
41
хв
Туреччина
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