Україна – Туреччина: стартові склади на матч, Шевченко знову робить великі зміни

Україна та Туреччина зіграють товариський матч в Антальї. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію гри знайдете в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Туреччина, стартує о 19:30 за київським часом. Команди, які нещодавно бились у кваліфікації за право виходу на ЧС-2018, підходять до цього спарингу в різному настрої. Команда Андрія Шевченка попри провал у Словаччині виграла свою групу в Лізі націй. Натомість підопічні Мірчі Луческу вилетіли у третій дивізіон турніру, поступившись і Росії, і Швеції.

Україна – Туреччина: прогноз на товариський матч

Відзначимо, що наразі не зрозуміло, чи збірна повертається до 2-х центральних захисників (у такому разі Миколенко зіграє зліва), чи знову експериментуватиме з 3-ма (Миколенко в центрі, Зінченко на його фланзі). Шевченко наважився на кілька сміливих змін у стартовому складі. Так, голкіпер Леганеса Андрій Лунін зіграє лише 3-й матч за національну команду (у двох попередніх пропускав по голу).

Віталій Миколенко дебютує у головній збірній, а Микола Шапаренко вперше виходить в основі. Цікаво також, що у нападі Андрія Борячука міняє номінальний півзахисник Віктор Коваленко (Яремчук не зміг відновитись). Євген Макаренко вперше за кілька років виходить у матчі за збірну України, міняючи Степаненка в опорній зоні.

Україна: Лунін – Караваєв, Матвієнко, Пластун, Миколенко – Макаренко, Зінченко – Циганков, Шапаренко, Коноплянка (к) – Коваленко

Запасні: Бойко, Болбат, Борячук, Сваток, Маліновський, П’ятов, Швед, Буяльський

Туреччина: Болат – Мюлдур, Айхан, Союнчю, Байрам – Йокушлу, Кахведжі – Ундер, Оз'якуп (к), Маллі – Унал

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу