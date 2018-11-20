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Украина – Турция: на матче ожидается 25 тысяч болельщиков

18:00 98 Читати українською
Украина – Турция: на матче ожидается 25 тысяч болельщиков
Украина – Турция: Тренеры команд смогут провести по 6 замен

Стали известны некоторые организационные детали товарищеского матча между Украиной и Турцией.

Главные тренеры сборных Украины и Турции Андрей Шевченко и Мирча Луческу смогут провести в товарищеском матче по 6 замен, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Также ранее было обнародовано формы, в которых национальные команды будут играть в матче. Отмечается, что на игре между Украиной и Турцией ожидается около 25 тысяч зрителей.

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Напомним, сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
22
мин
Турция
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22
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19:30
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