Украина – Турция: на матче ожидается 25 тысяч болельщиков

Стали известны некоторые организационные детали товарищеского матча между Украиной и Турцией.

Главные тренеры сборных Украины и Турции Андрей Шевченко и Мирча Луческу смогут провести в товарищеском матче по 6 замен, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Также ранее было обнародовано формы, в которых национальные команды будут играть в матче. Отмечается, что на игре между Украиной и Турцией ожидается около 25 тысяч зрителей.

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Напомним, сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции в Анталии. Время начала матча запланировано на 19:30.