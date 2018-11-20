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Україна – Туреччина: стало відомо, в яких формах команди вийдуть на поле

12:53 596 Читать на русском
Україна – Туреччина: стало відомо, в яких формах команди вийдуть на поле
Збірна України / Фото ФФУ

Стало відомо в якій формі збірна України проведе заключний матч цього року.

Оприлюднені форми збірних України та Туреччини напередодні спарингу команд в Анталії.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Підопічні Андрія Шевченка вийдуть на поле в екіпіруванні жовтого кольору, а турки – в білій формі.

Нагадаємо, товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
5
год
:
16
хв
Туреччина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Туреччина
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