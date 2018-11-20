Україна – Туреччина: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України відповів на питання журналістів після матчу проти збірної Туреччини.

"Нам було приємно провести тут матч, ми отримали багато корисної інформації. Ми, як і збірна Туреччини, задіяли багато молодих гравців. Цей поєдинок був корисним у першу чергу в інформаційному сенсі.

У грі було багато невикористаних гольових моментів, як у нас, так і в турецької команди. Сьогодні за збірну України грали близько десяти футболістів, які ще вчора виступали за молодіжну команду. І вони дуже добре проявили себе.

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Кілька наших лідерів отримали травми. Я сподіваюся, що вони відновляться до старту відбірного турніру чемпіонату Європи. У першу чергу, для мене сьогодні було корисно подивитися потенціал молодих гравців, і я задоволений побаченим. Хочу висловити вдячність турецькій збірній, яка забезпечила накал боротьби. Вийшов цікавий матч.

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Я дуже поважаю Мірчу Луческу як тренера, який зробив дуже багато у футболі. Про цього фахівця можу сказати тільки добрі слова", – цитує Андрія Шевченка офіційний сайт ФФУ.