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Україна – Туреччина: Стала відома причина, чому Степаненко не зіграв у матчі

20:19 284 Читать на русском
Україна – Туреччина: Стала відома причина, чому Степаненко не зіграв у матчі
Тарас Степаненко / соцмережі

Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко не зіграв у матчі Збірної України проти Туреччини.

Як повідомив в ефірі журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Дмитро Шпірко, Тарас Степаненко вночі мав підвищену температуру, саме тому хавбек не зміг зіграти у товариському матчі проти збірної Туреччини.

Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, збірна України перед матчем з Туреччиною зазнала значних кадрових втрат. Окрім Тараса Степаненка головний тренер нацональної команди Андрій Шевченко не міг розраховувати на нападника Романа Яремчука, захисників Сергія Кривцова та Микиту Бурду. Також пошкодження отримав Іван Петряк.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина
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