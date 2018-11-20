Україна – Туреччина: 2 скасовані голи і диво-сейв Луніна

Україна і Туреччина зустрічаються в товариському поєдинку в Антальї. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Туреччина, стартував о 19:30 за київським часом. Команди, які нещодавно бились у кваліфікації за право виходу на ЧС-2018, підходять до цього спарингу в різному настрої. Команда Андрія Шевченка попри провал у Словаччині виграла свою групу в Лізі націй та піднялась в елітний дивізіон. Натомість підопічні Мірчі Луческу вилетіли у третю лігу турніру, поступившись і Росії, і Швеції. Ця гра початково мала відбутись у Дніпрі, але в останній момент сторони все переграли.

Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу

На 2-й хвилині турки створили розкішний момент. Провалом на правому фланзі Караваєва ледь не скористався Унал – удар впритул мінімально розминувся з ціллю. Українці відповіли дуже швидко. Класний вихід з-під високого пресингу завершився неквапливим проходом Коноплянки. Євгена настільки довго ніхто не зустрічав, що він вирішив пробити, проте не дуже влучно. За декілька хвилин зірка Роми Ченгіз Ундер ліктем перевірив на міцність обличчя Коно – це було боляче. Капітан турецької команди Оз'якуп ледь не скористався деяким провалом у нашому захисті, однак удар з льоту – не те, що могло навантажити Луніна. Наступний невлучний удар прийшов з боку гостей. Миколенко класно відкрився і знайшов пасом Коваленка, а Віктор занадто сильно прийняв м'яч і пробив повз.

Перший найкращий момент завершував прем'єрним ударом у площину воріт гравець збірної України. Коваленко елегантно знайшов Циганкова пасом за спину, воротар вибіг назустріч і виручив. Тут же Віктор хитро розіграв кутовий з Коноплянкою, але знову воротар Антверпена потягнув. Зінченко накрутив суперника у чужому штрафному – воротар знову став на заваді планів. На 43-й турки забили, проте з поштовхом у спину Пластуна. Справедливо скасований гол. Після першої половини на табло нулі, але вони не віддзеркалюють переваги команди Шевченка: 58% володіння м'ячем, 7:4 за ударами, 2:0 за влучними.

На старті другого тайму Ундер отримав можливість без перешкод розстрілювати нашого воротаря – Лунін ногою дивом парирував. Чи то так вплинула заміна Шапаренка Маліновським, чи то накачка Луческу в перерві, але з перших же хвилин 2-ї половини турки відверто перехопили ініціативу. На 61-й турецький суддя не зарахував другий гол своїх земляків. Тут уже "синьо-жовті" програли боротьбу на другому поверсі, та їм допоміг мінімальний офсайд.

Товариський матч 20 листопада 2018

Україна – Туреччина – 0:0 (LIVE, 2-й тайм)