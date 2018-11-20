Украина – Турция: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины ответил на вопросы журналистов после матча против сборной Турции.

"Нам было приятно провести здесь матч, мы получили много полезной информации. Мы, как и сборная Турции, задействовали много молодых игроков. Этот поединок был полезным в первую очередь в информационном смысле.

В игре было много неиспользованных голевых моментов, как у нас, так и у турецкой команды. Сегодня за сборную Украины играли около десяти футболистов, которые еще вчера выступали за молодежную команду. И они очень хорошо проявили себя.

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Несколько наших лидеров получили травмы. Я надеюсь, что они восстановятся до старта отборочного турнира чемпионата Европы. В первую очередь, для меня сегодня было полезно посмотреть потенциал молодых игроков, и я доволен увиденным. Хочу выразить благодарность турецкой сборной, которая обеспечила накал борьбы. Вышел интересный матч.

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Я очень уважаю Мирчу Луческу как тренера, который сделал очень много в футболе. Об этом специалисте могу сказать только хорошие слова", – цитирует Андрея Шевченко официальный сайт ФФУ.