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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Португалія: Маліновський пояснив значну кількість помилок нашої команди

01:00 613 Читать на русском
Україна – Португалія: Маліновський пояснив значну кількість помилок нашої команди
Руслан Маліновський в матчі з Португалією / Футбол 24

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський задоволений перемогою над Португалією та виходом на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми грали проти кваліфікованих футболістів високого класу і зіграли в той футбол, у який граємо постійно. Вважаю, що збірна України повністю заслужила цю перемогу над Португалією, адже всі хлопці віддалися на всі 100.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Це прикре вилучення... Перша жовта картка? Її не було. Звісно, були помилки у грі, але ми грали, як завжди – через короткий та середній пас, не били будь-куди. Були підказки від тренерського штабу, адже ми допустили декілька втрат. Траплялись моменти, де можна було зіграти простіше, але я вважаю, що немає змісту просто бити м'яч вперед, краще шукати свого гравця, ніж потім відбирати м'яч.

Навіть вдесятьох ми намагалися контролювати м'яч та грали грамотно – по рахунку. Можливо, другий тайм зіграли не так, як хотілося, але ми діяли по ситуації.

Зінченко? В нього особливий менталітет, молоді хлопці повинні вчитися в нього, як потрібно поводитися в такому віці. Він – душа команди і це йому лише допомагає.

Вітаю всіх з перемогою та зі святом. Скільки було шампанського? Ігор одну пляшку відкрив, думаю, він тепер на олівці у Шевченка після цього", – сказав Маліновський в ефірі каналу "Футбол 1".

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця

Джерело: "Футбол 24"
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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Головне Україна Україна Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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