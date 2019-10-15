toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Украина – Португалия: Малиновский объяснил значительное количество ошибок нашей команды

01:00 118 Читати українською
Украина – Португалия: Малиновский объяснил значительное количество ошибок нашей команды
Руслан Малиновский в матче с Португалией / Футбол 24

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский доволен победой над Португалией и выходом на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Мы играли против квалифицированных футболистов высокого класса и сыграли в тот футбол, в который играем постоянно. Считаю, что сборная Украины полностью заслужила эту победу над Португалией, ведь все ребята отдались на все 100.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Это досадное удаление... Первая желтая карточка? Ее не было. Конечно, были ошибки в игре, но мы играли, как всегда – через короткий и средний пас, не били куда угодно. Были подсказки от тренерского штаба, ведь мы допустили несколько потерь. Случались моменты, где можно было сыграть проще, но я считаю, что нет смысла просто бить мяч вперед, лучше искать своего игрока, чем потом отбирать мяч.

Даже вдесятером мы пытались контролировать мяч и играли грамотно – по счету. Возможно, второй тайм сыграли не так, как хотелось, но мы действовали по ситуации.

Зинченко? У него особый менталитет, молодые ребята должны учиться у него, как нужно вести себя в таком возрасте. Он – душа команды и это ему только помогает.

Поздравляю всех с победой и с праздником. Сколько было шампанского? Игорь одну бутылку открыл, думаю, он теперь на карандаше у Шевченко после этого", – сказал Малиновский в эфире канала "Футбол 1".

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

Источник: "Футбол 24"
blog_ava
Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места
14 октября
2580
Теги
Украина Украина Евро-2020 Украина - Португалия Главное Руслан Малиновский Руслан Малиновский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
10
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук