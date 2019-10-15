Украина – Португалия: Малиновский объяснил значительное количество ошибок нашей команды

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский доволен победой над Португалией и выходом на Евро-2020.

"Мы играли против квалифицированных футболистов высокого класса и сыграли в тот футбол, в который играем постоянно. Считаю, что сборная Украины полностью заслужила эту победу над Португалией, ведь все ребята отдались на все 100.

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Это досадное удаление... Первая желтая карточка? Ее не было. Конечно, были ошибки в игре, но мы играли, как всегда – через короткий и средний пас, не били куда угодно. Были подсказки от тренерского штаба, ведь мы допустили несколько потерь. Случались моменты, где можно было сыграть проще, но я считаю, что нет смысла просто бить мяч вперед, лучше искать своего игрока, чем потом отбирать мяч.

Даже вдесятером мы пытались контролировать мяч и играли грамотно – по счету. Возможно, второй тайм сыграли не так, как хотелось, но мы действовали по ситуации.

Зинченко? У него особый менталитет, молодые ребята должны учиться у него, как нужно вести себя в таком возрасте. Он – душа команды и это ему только помогает.

Поздравляю всех с победой и с праздником. Сколько было шампанского? Игорь одну бутылку открыл, думаю, он теперь на карандаше у Шевченко после этого", – сказал Малиновский в эфире канала "Футбол 1".

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