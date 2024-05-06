Хулен Лопетегі може стати головним тренером Вест Хема з наступного сезону.

За повідомленням інсайдера Фабріціо Романо, 57-річний іспанець погодив умови особистого контракту з "молотобійцями" та готовий фіналізувати деталі співпраці та підписати контракт вже найближчим часом.

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Лопетегі, який відомий своєю роботою з Реалом, Севільєю, Порту та збірною Іспанії, може замінити на посаді Девіда Мойєса.

Останнім місцем роботи Лопетегі був Вулвергемптон, з якого його звільнили перед початком нинішнього сезону через конфлікт з керівництвом.

Важливо зазначити, що у сезоні 2019/20 Хулен Лопетегі разом з Севільєю здобув перемогу у Лізі Європи.

До слова, Лопетегі був одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Мілана, але "россонері" відмовились від його кандидатури під тиском уболівальників.

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