Титулований тренер після відмови Мілана отримав шанс знову працевлаштуватися в АПЛ
Хулен Лопетегі може стати головним тренером Вест Хема з наступного сезону.
За повідомленням інсайдера Фабріціо Романо, 57-річний іспанець погодив умови особистого контракту з "молотобійцями" та готовий фіналізувати деталі співпраці та підписати контракт вже найближчим часом.
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Лопетегі, який відомий своєю роботою з Реалом, Севільєю, Порту та збірною Іспанії, може замінити на посаді Девіда Мойєса.
Останнім місцем роботи Лопетегі був Вулвергемптон, з якого його звільнили перед початком нинішнього сезону через конфлікт з керівництвом.
Важливо зазначити, що у сезоні 2019/20 Хулен Лопетегі разом з Севільєю здобув перемогу у Лізі Європи.
До слова, Лопетегі був одним з основних кандидатів на посаду головного тренера Мілана, але "россонері" відмовились від його кандидатури під тиском уболівальників.
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