Три дні тому Україна стартувала у кваліфікації до ЧС-2022, розписавши заслужену нічию з Францією у Парижі. З чемпіоном світу, між іншим. Це – хороший знак, адже тріумфальний відбір на Євро-2020 "жовто-блакитні" почали з нічиї у Лісабоні проти чемпіонів Європи. Втім, не менш пам'ятним був і наступний поєдинок, в якому українці лишень завдяки везінню та помилкам арбітрів перемогли Люксембург. Флешбеки того кошмару стали особливо болючими зараз, перед грою з Фінляндією, в якому ми є фаворитами. Дуже не хочеться, щоб наш "синдром другого матчу" отримав нову сторінку в історії.

Україна – Фінляндія: прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Україна – Фінляндія: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Фінляндія славиться хокеїстами та гонщиками, а от з футболом довгий час все було сумно. Втім, в останні чотири роки її збірна стала неприємним суперником для будь-яких колективів – так, у кваліфікації до ЧС-2018 фіни прибили Ісландію й розписали нічию проти турків з хорватами, а Україна перемагала Суомі з величезним скрипом (1:0 вдома й 2:1 на виїзді). У відборі до Євро команда під керівництвом Маркку Канерви залишила за спиною Боснію та Грецію, а дві звитяги над Ірландією в Лізі націй вивели Фінляндію у фінальний турнір – вперше в історії! Крім того, у осінньому товариському матчі Суомі винесла Францію в Парижі (2:0), а кваліфікацію на ЧС-2022 ця збірна почала з нічиєї проти боснійців (2:2).

Головною чеснотою нинішньої Фінляндії є продумана організація гри. Команда працює другим номером, виставляючи компактний блок і вилітаючи в швидкі контратаки – на словах це виглядає, як опис "автобуса" з другої половини УПЛ, але на полі з фінами важко. Підопічні Маркку Канерви демонструють пристойну якість виконання та хорошу оцінку простору на полі.

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Це й не дивно, адже більша частина збірної представлена легіонерами – найбільш помітними є нападники Пох'янпало (Уніон Берлін, 13 матчів) та Пуккі (11 голів за Норвіч в АПЛ, дубль у ворота Боснії), але також можна відзначити Глена Камара (основний центрхав у Стівена Джеррарда в Рейнджерс).

При всіх плюсах, Суомі залишається скромним колективом, в якому більшість гравців не бачила ні єврокубків, ні серйозних титулів. Тактично фіни обмежені своєю оборонною моделлю, а в атаці все занадто сильно зав'язано на Пуккі – він забив чотири голи в останніх трьох матчі. Так, підопічні Маркку Канерви регулярно створюють сенсації, але здебільшого вони набирають очки у матчах проти проблемних суперників (Боснія, Ірландія, Греція) чи карликів. І то не стабільно, а лишень час від часу. Серйозні ж команди, як правило, виносять Фінляндію – той же Уельс двічі переміг фінів восени, а поляки в товарняку влаштували розгром.

Збірна України нині точно належить до когорти сильних команд. За останні два роки підопічні Андрія Шевченка розписали всього дві нічиї – проти чемпіонів світу та Європи – при цьому розбивши Іспанію, Сербію, Швейцарію й Португалію в рідних стінах. У кваліфікації до Євро-2020 "жовто-блакитні" чи не вперше в своїй історії обійшлися без необов'язкових втрат очок, а поєдинки в Лізі націй та старт відбору до ЧС-2022 продемонстрували тактичну гнучкість тренерського штабу. З таким реноме допускати осічку з Фінляндією неприпустимо.

Українці давно не виступали в ролі фаворита матчу. Вочевидь, наша збірна повернеться до схеми 4-3-3, адже необхідно проходити ешелоновану оборону й володіти м'ячем у центрі, тож цілком вірогідною є поява Марлоса в основі – його тонкі зміщення та паси стануть в пригоді навіть без високого темпу. Одними з головних інтриг є вихід Шапаренка (найкращого у матчі проти Франції) та позиція лівого фулбека – на неї претендують Соболь (фаворит Шеви), Михайліченко та Матвієнко. В будь-якому випадку, стартовий склад сьогодні змусить фанатів дискутувати.

Головною небезпекою для нашої збірної, звісно ж, виступає налаштування. Після тріумфу на Стад де Франс важко знайти психологічні сили, аби видати максимум проти Фінляндії – та і з фізичними кондиціями не все гаразд. Занадто вже багато довелося бігати за чемпіонами світу, та і календар перед міжнародною паузою був неймовірно щільним.

Зрештою, Україна завжди мала проблеми проти команд, які грамотно закриваються – "жовто-блакитним" не вистачає якісного форварда для штрафного. В теорії, Яремчук може зіграти і так, але ця роль просто створена для Бєсєдіна – саме він забивав переможний гол фінам чотири роки тому. Нині ж Артем, на жаль, травмований.

Так чи інакше, всі ці проблеми не зможуть слугувати виправданням в разі осічки. Україна повинна перемагати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Циганков, Бєсєдін, Степаненко, Ярмоленко – Справ

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Україна – Фінляндія

Україна: Бущан – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Сидорчук – Марлос, Маліновський, Зінченко, Зубков – Яремчук

Фінляндія: Йоронен – Хямяляйнен, Араюурі, Тойвіо, Райтала – Алхо, Кауко, Камара, Пох'янпало, Шуллер – Пуккі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Збірна Фінляндії – дуже неприємний суперник, який непогано захищається й здорово вилітає в контратаки. У 17 з 19-ти матчів, проведених з початку відбору до Євро-2020, команда забивала бодай один м'яч, тож гол у ворота України не здивує. Втім, фіни й пропускають немало (8 голів у 9-ти матчах, починаючи з 2020-го року), а особливо вразливий цей колектив на виїзді. У 11-ти виїзних офіційних поєдинках, проведених з вересня 2019-го, команда програла шість разів – і лише збірна Італії в списку кривдників виглядала реально грізним суперником.

Україну точно не здивувати крутою статистикою. Підопічні Андрія Шевченка і самі здатні створювати проблеми найсильнішим командам планети, та і забивають вони практично в кожній зустрічі. При цьому Україна привчила перемагати суперників нижче рангом і рівних собі.

До того ж, наша команда є важкою для підготовки – якщо вже Дідьє Дешам був захоплений зненацька тактикою "жовто-блакитних", то Маркку Канерві тим паче буде важко зрозуміти наші задумки. В той же час, його ідеями важко когось вразити – фіни непогано реалізують starter pack низькорангового колективу, але не більше.

Зрештою, у нас просто більше футболістів високого класу. Та і хороший досвід матчів у відборі до ЧС-2018 не варто списувати за давниною – з того часу команди не змінилися стилістично, але Україна зробила якісний ривок уперед, а Фінляндія так і залишилась неприємним середнячком. Саме тому сьогодні варто ставити на перемогу підопічних Андрія Шевченка.

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