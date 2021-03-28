Три дня назад Украина стартовала в квалификации к ЧМ-2022, расписав заслуженную ничью с Францией в Париже. С чемпионом мира, между прочим. Это – хороший знак, ведь триумфальный отбор к Евро-2020 "желто-синие" начали с ничьи в Лиссабоне против чемпионов Европы. Впрочем, не менее памятным был и следующий поединок, в котором украинцы только благодаря везению и ошибкам арбитров победили Люксембург. Флэшбеки того кошмара стали особенно болезненными сейчас, перед матчем с Финляндией, в котором мы являемся фаворитами. Очень не хочется, чтобы наш "синдром второго матча" получил новую страницу в истории.

Украина – Финляндия: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Украина – Финляндия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Финляндия славится хоккеистами и гонщиками, а вот с футболом долгое время всё было грустно. Впрочем, в последние четыре года её сборная стала неприятным соперником для любых коллективов – так, в квалификации к ЧМ-2018 финны прибили Исландию и расписали ничью против турок с хорватами, а Украина побеждала Суоми с огромным скрипом (1:0 дома и 2:1 на выезде). В отборе к Евро-2020 команда под руководством Маркку Канервы оставила за спиной Боснию и Грецию, а две победы над Ирландией в Лиге наций вывели Финляндию в финальный турнир – впервые за 80 лет! Кроме того, в осеннем товарищеском матче Суоми вынесла Францию ​​в Париже (2:0), а квалификацию на ЧМ-2022 сборная начала с ничьи против боснийцев (2:2).

Главным достоинством Финляндии является продуманная организация игры. Команда работает вторым номером, выставляя компактный блок и вылетая в быстрые контратаки – на словах это выглядит, как описание типичного автобуса со второй половины УПЛ, но на поле с финнами трудно. Подопечные Маркку Канервы демонстрируют приличное качество исполнения и хорошую оценку пространства на поле.

Это и неудивительно, ведь большая часть сборной представлена ​​легионерами – наиболее заметны нападающие Похьянпало (Унион Берлин, 13 матчей) и Пукки (11 голов за Норвич в АПЛ, дубль в ворота Боснии), но также можно отметить Глена Камара (основной центрхав у Стивена Джеррарда в Рейнджерс).

При всех плюсах, Суоми остаётся скромным коллективом, в котором большинство игроков не видела ни еврокубков, ни серьёзных титулов. Тактически финны ограничены своей оборонной моделью, а в атаке всё слишком сильно завязано на Пукки – он забил четыре гола в последних трёх матчах. Да, подопечные Маркку Канервы регулярно создают сенсации, но в основном они набирают очки в матчах против проблемных соперников (Босния, Ирландия, Греция) или карликов. И то не стабильно, а только время от времени. Серьёзные же команды, как правило, выносят Финляндию – тот же Уэльс дважды победил финнов осенью, а поляки в товарняке устроили разгром.

Сборная Украины сейчас точно относится к когорте сильных команд. За последние два года подопечные Андрея Шевченко расписали всего две ничьи – против чемпионов мира и Европы – при этом разбив Испанию, Сербию, Швейцарию и Португалию в родных стенах. В квалификации к Евро-2020 "желто-синие" едва не впервые в истории обошлись без необязательных потерь очков, а поединки в Лиге наций и старт отбора к ЧМ-2022 продемонстрировали тактическую гибкость тренерского штаба. С таким реноме допускать осечку с Финляндией недопустимо.

Украинцы давно не выступали в роли фаворита матча. Очевидно, наша сборная вернется к схеме 4-3-3, ведь необходимо проходить эшелонированную оборону и владеть мячом в центре, поэтому вполне вероятно появление Марлоса – его тонкие смещения и передачи пригодятся даже без высокого темпа. Одними из главных интриг выступают выход Шапаренко (одного из лучших в матче против Франции) и позиция левого фулбэка – на неё претендуют Соболь (любимчик Шевы), Микленко, Михайличенко и Матвиенко. В любом случае, стартовый состав сегодня заставит фанатов дискутировать.

Главной опасностью для нашей сборной, конечно же, выступает настрой. После триумфа на Стад де Франс трудно найти психологические силы, чтобы выдать максимум против Финляндии – да и с физическими кондициями не всё в порядке. Слишком уж много пришлось бегать за чемпионами мира, да и календарь перед международной паузой был невероятно плотным.

В конце концов, Украина всегда имела проблемы против команд, которые грамотно закрываются – "желто-синим" не хватает качественного форварда для штрафной. Яремчук может сыграть и так, но эта роль просто создана для Беседина – именно он забивал победный гол финнам четыре года назад. Сейчас же Артем, к сожалению, травмирован.

Так или иначе, все эти проблемы не смогут служить оправданием в случае осечки. Украина должна побеждать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цыганков, Беседин, Степаненко, Ярмоленко – Справ

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Украина – Финляндия

Украина: Бущан – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Сидорчук – Марлос, Малиновский, Зинченко, Зубков – Яремчук

Финляндия: Йоронен – ​​Хямяляйнен, Араюури, Тойвио, Райтала – Алхо, Кауко, Камара, Похьянпало, Шуллер – Пукки

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Сборная Финляндии - очень неприятный соперник, который неплохо защищается и здорово вылетает в контратаки. В 17 из 19-ти матчей, проведённых с начала отбора к Евро-2020, команда забивала хотя бы один мяч, поэтому гол в ворота Украины не удивит. Впрочем, финны и пропускают немало (8 голов в 9-ти матчах, начиная с 2020-го года), а особенно уязвим этот коллектив на выезде. В 11-ти выездных официальных поединков, проведённых с сентября 2019-го, команда проиграла шесть раз – и только сборная Италии в списке обидчиков выглядела реально грозным соперником.

Украину точно не удивить крутой статистикой. Подопечные Андрея Шевченко и сами способны создавать проблемы сильнейшим командам планеты, да и забивают они практически в каждой встрече. При этом Украина приучила побеждать команды ниже рангом и равных себе.

К тому же, наша команда является сложной для подготовки – если уж Дидье Дешам был застигнут врасплох тактикой "жёлто-синих", то Маркку Канерве тем более будет трудно понять наши задумки. В то же время, его идеями трудно кого-то поразить – финны неплохо реализуют starter pack низкоранговых коллективов, но не более.

В конце концов, у нас просто больше футболистов высокого класса. Да и позитивный опыт матчей в отборе к ЧМ-2018 не стоит списывать за давностью – с тех пор команды не изменились стилистически, но Украина сделала качественный рывок вперёд, а Финляндия так и осталась неприятным середнячком. Именно поэтому сегодня стоит ставить на победу подопечных Андрея Шевченко.

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