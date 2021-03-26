"Футбол 24" – про головну загрозу для збірної України у 2-му турі кваліфікації ЧС-2022.

Він не вражає потужною антропометрією, яка притаманна представникам народів Півночі. Зріст – 180 сантиметрів, нічого особливого. Але коли опиняється у штрафному майданчику суперника – чекай біди. Настирність, правильний вибір позиції і якесь нереальне гольове чуття дозволяють часто-густо втілювати моменти у забиті м’ячі.

Про Теему Пуккі автор цих рядків вперше дізнався у серпні 2011-го. Тоді у вирішальному кваліфікаційному раунді Ліги Європи беззаперечний фаворит – Шальке – зіткнувся із відчайдушним опором ХІКа. Фіни виграли домашній матч – 2:0, а дубль оформив 21-річний Пуккі. Забив він і у Гельзенкірхені. Цього виявилося замало для виходу у груповий турнір (поразка 1:6), але цілком достатньо, щоб "кобальтові" підмахнули контракт із молодим талантом.

Взагалі-то, його легіонерська кар’єра розпочалася задовго до Бундесліги. У 2008-му зовсім юний вихованець фінського клубу КТП опинився в іспанській Севільї, точніше – у її дублі. На Піренеях Теему провів 2 роки, здобув із Севільєю Атлетіко молодіжний Кубок Іспанії, а от за першу команду зіграв лише один матч. Вишколеного, але невпевненого в собі нападника підхопив рідний гранд – ХІК. Тут він роззабивався, після чого була Німеччина.

Шальке початку 2010-х – це грізний тандем досвідчених форвардів Рауля і Хунтелаара. Виграти у них конкуренцію було вкрай складно, проте Пуккі отримував певний ігровий час і навіть забивав. У 2013-му його контракт викупив Селтік. А тепер зверніть увагу на цікавий символічний збіг. Фін не зумів заграти у Севільї – згодом така ж участь спіткає наших Шведа і Коноплянку. Женя пішов стопами Пуккі у Шальке, а Мар’ян – у Селтік.

По-справжньому Теему прижився у данському Брондбю, де продуктивно відіграв з 2014 по 2018-й. З роками він мужнів, досвіду більшало, а результативність зростала. Варто зазначити, що у жодному зі своїх клубів Пуккі відверто не провалювався: десь забивав більше, десь менше, але – забивав!

ХІК: 34 матчі, 18 голів

Шальке: 47 матчів, 8 голів

Селтік: 37 матчів, 9 голів

Брондбю: 164 матчі, 72 голи

І кожен із цих клубів покидав не з порожніми руками. З ХІКом – два чемпіонські титули і Кубок Фінляндії. З Шальке – бронзовий призер Бундесліги. А ще – чемпіон Шотландії із Селтіком і володар Кубка Данії із Брондбю.

У 2018-му його життя змінилося докорінно. Розпочався новий, куди серйозніший кар’єрний етап – Пуккі уклав контракт із Норвічем, який на той момент перебував у Чемпіоншипі. У дебютному сезоні фін наколотив 29 м’ячів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату, а "канарки" повернулися у Прем’єр-лігу з першого місця.

Серед еліти Норвіч виявився найслабшою командою. Пуккі робив усе, що було в його силах – забив 11 голів із 26 загальнокомандних. Але – лише 21 очко в 38 турах – і знову привіт, Чемпіоншип. Клуб із Норіджа є типовою "командою-ліфтом", маневруючи поміж двома найсильнішими дивізіонами Англії. Проте навіть про такий статус багато хто зі старих, легендарних британських клубів може тільки мріяти.

І що ви думаєте? Прямо зараз, після 38 матчів, Норвіч знову впевнено очолює таблицю Чемпіоншипу, на 8 очок випереджаючи Уотфорд і на цілих 14 – Суонсі. До фінішу – 8 турів, тож у команди Пуккі просто розкішні шанси взяти першу або другу сходинку, які дають право кваліфікуватися в АПЛ напряму. Сам Теему забиває за графіком – у нього 22 результативні удари і друге місце у списку бомбардирів. Можна сказати, що він перебуває у найкращій формі за все своє життя. І нагорода найкращому гравцеві місяця – гарна ілюстрація. "Лютий – хороший місяць", – коментує це фото Пуккі. Ще б пак!

Окрема тема – збірна Фінляндії. Команда зростала і додавала обертів синхронно зі своїм нападником. У середу, 24 березня, Теему двічі розписався у воротах збірної Боснії та Герцеговини, і лише прикрий рикошет на останніх хвилинах завадив Суомі відсвяткувати першу перемогу у кваліфікації до ЧС-2022.

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Це був 28 та 29 гол Пуккі у футболці національної команди. За цим показником він наздогнав Мікаеля Форсселла, попереду – лише легендарний Ярі Літманен (32 голи). Тобто, тільки трагічний збіг обставин завадить нашому герою стати найкращим бомбардиром в історії збірної Фінляндії. Сподіваємося, щоправда, що увесь свій запал він спрямує не на Україну, а на наших суперників по групі.

Йому не звикати до голів у ворота фаворитів. Знімав скальпи із Туреччини, Чехії, Угорщини, Уельсу, Ісландії (у 2016-му, коли острів’яни перебували на піку) і навіть Італії та Іспанії. М’яч у ворота піренейців гарантував Суомі сенсаційну нічию (1:1). У відборі на Євро-2020 Пуккі відзначився 9 разів – фіни зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи вперше за всю свою історію.

На полі – хижак, а поза ним – зразковий сім’янин, батько двох дітей. Менше двох років тому Теему одружився. Знайомимося із ним максимально близько.

1. Босоноге дитинство Пуккі (він – праворуч).

2. З юних літ полюбляв риболовлю. Фінляндія – країна тисячі озер.

3. Щука!

4. Риболовля по-фінськи із великою компанією.

5. Спорту забагато не буває. Після футболу – боулінг...

6. ...більярд...

7. ...теніс...

8. ...ну і, звісно, баскетбол.

9. Після виснажливої біганини варто поповнити запас калорій.

10. У Данії форвард пристрастився до пива.

11. Якщо вміру – то можна.

12. Запалює у Брондбю.

13. Буде вільний час, а ігрова приставка знайдеться. У хокей шпилять.

14. Раніше Пуккі полюбляв посидіти у ресторані зі своєю сестрою.

15. Але потім його серце полонила прекрасна Кірсікка. Разом зустрічають новий, 2018 рік.

16. Момент, коли закохані дізналися, що у них буде первісток.

17. Лише після цього парочка пішла під вінець. Червень 2019-го.

18. Народилася донька. Вона – батькова улюблениця.

19. На Карроу Роуд, рідній арені Норвіча.

20. Для Пуккі улюблена "дев'ятка" всіх часів і народів – це Роналдо. Теему, як і його кумир, грає у жовто-зелених кольорах.

21. Твоє обличчя, коли переписав історію, вивівши свою збірну на Євро-2020.

22. Найкращий спортсмен Фінляндії за підсумками 2019 року.

23. У червні 2020-го Пуккі зворушив серце дружини ось таким постом: "Дякую за те, що ти – ідеальна жінка! З першою річницею, любове моя!"

24. У грудні минулого року сім'я Пуккі збільшилася до чотирьох осіб. "Кірсікка, ти – мій герой", – запостив фото щасливої породіллі із малюком розчулений Теему.

25. Малюк вже вдома. Знайомство із сестрою.

26. Різдво.

27. Пора повертатися на поле, адже вболівальники зачекалися.

У неділю, вийшовши на газон Олімпійського, він буде вкрай мотивованим. Причин – багато.

Фінляндії, яка вже досягнула помітного прогресу і нагуляла апетит до перемог, потрібно набирати очки після посереднього старту. Бо Євро – це чудово, але чому б із такою командою не поїхати ще й на Мундіаль?

Принагідно потрібно бити рекорд Літманена. Що швидше – то краще.

Але є ще один вагомий стимул. 29 березня, наступного дня після матчу у Києві, Теему Пуккі виповниться 31 рік. Тож він мріє зробити собі розкішний подарунок.

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