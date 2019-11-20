X-фактор Пуккі, надійна оборона та вчитель на чолі – Фінляндія вперше в історії вийшла на великий турнір

Футбольна збірна Фінляндії дебютує на серйозному форумі – Теему Пуккі та компанія їдуть на Євро-2020. Розповідаємо про довгоочікуваний успіх "пугачів".

У ніч на 16-те листопада Фінляндія шаленіла. Національна збірна розгромила Ліхтенштейн і вперше гарантувала собі путівку на чемпіонат Європи. Вболівальники з трибун рвонули до героїв на поле, люди вийшли на вулиці Гельсінкі, попри холодну погоду, а в інших містах народ святкував біля екранів.

HUUHKAJAT PELAA ENSI KESÄNÄ JALKAPALLON ARVOKISOISSA!! ?



Yleisö karkaa juhlimaan kentälle ja Teemu Pukki ei löydä sanoja. USKOMATONTA! #Huuhkajat #EMkarsinnat #Kisoihin pic.twitter.com/OV84yTqG9T — Viasat Urheilu (@ViasatUrheilu) November 15, 2019

Неймовірна ейфорія, в усіх сенсах. У Фінляндії футбол далеко не на перших ролях – хокей, Формула-1, ралі, лижні види спорту історично популярніші. Футбол дуже рідко дарував суомі позитивні емоції, а навіть після них все одно в підсумку був провал. 32 кваліфікації на чемпіонати Європи та світу були невдалими: десь збірна без шансів влітала всім і посідала останнє місце в групі, а десь бракувало однієї перемоги.

І ось історичний прорив. Не просто нічия з Німеччиною чи Португалією, а глобальний успіх – вихід на континентальну першість. Без зірок рівня Ярі Літманена чи Самі Хююпя та без Роя Ходжсона на тренерській лаві. В чому ж причини?

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Головний творець успіху – Маркку Канерва. Про нього мало хто чув за межами Фінляндії. З 2011-го року Канерва працював у тренерському штабі національної збірної, подекуди приміряючи роль тимчасового наставника після відставок інших коучів. У грудні 2016-го Маркку призначили повноцінним головним тренером "пугачів".

Відтоді Фінляндія піднялася з 94-го на 55-те місце в рейтингу ФІФА. "Його вклад у наш успіх неможливо переоцінити. Він дуже добре знає гравців і прищепляє команді правильний дух", – каже Теему Пуккі. Канерва після 26 матчів на чолі Фінляндії має 50% вінрейту – жоден тренер до нього не досягав такого результату.

З Канервою суомі у відборі до ЧС-2016 зробили багато сюрпризів Україні: обіграли Ісландію та відібрали очки у Хорватії та Туреччини. Далі була тріумфальна Ліга націй, де в третьому дивізіоні Фінляндія виграла свою групу з Угорщиною, Грецією та Естонією завдяки старту з 4 перемог. Логічне продовження – вихід на Євро.

Один із секретів вдалої роботи Канерви – він чудово знає можливості своїх підопічних. Перед переходом у національну збірну Маркку 6 років тренував молодіжку, а у 2009-му вивів її на перший і єдиний чемпіонат Європи. Наймолодшим талантом у тій команді був Теему Пуккі, а лідером і капітаном – нинішній капітан дорослої збірної Тім Спарв.

"Маркку Канерва дуже відкритий, дає футболістам відчути відповідальність. Він хоче отримувати від нас відгуки про свою роботу. Запитує, що ми хочемо змінити в грі команди. Нам це дуже підходить", – розповідає Спарв.

Такі методи Канерва сформував під час роботи в школі – він викладав у початкових класах. "Немає значення, хто ти – головний тренер збірної чи шкільний вчитель. Мусиш знати, як потрібно працювати з групою людей. Я багато чому навчився, працюючи з дітьми, і тепер користуюся цими знаннями в національній збірній", – пояснює сам Маркку.

У футболі збірної Фінляндії немає романтики. Стандартні 4-4-2 без боротьби за володіння м'ячем та цікавої структури позиційних атак. Сильна сторона "пугачів" – добре організована компактна оборона. За перші 4 матчі Ліги націй команда не пропустила жодного гола. У відборі до Євро – 6 "сухих" перемог за 10 турів.

Ігровий план Канерви не є вишуканим і особливим, але він ефективний. І взагалі – є план. Як виявилося, цього не так мало. "В інших країнах грають футбол, а ми у Фінляндії – potkupallo. Тобто просто бездумно копаємо м'яча. Канерва змінив нашу збірну. Він розуміє футболістів і використовує простий футбол, щоб досягти пристойних результатів. Це працює", – розповідає фінський журналіст Матті Харконен.

За фінську атаку відповідає Теему Пуккі. Народний улюбленець, заради якого місцеве телебачення показує матчі Норвіча замість елітних поєдинків АПЛ. "Я не знаю жодного футболіста, журналіста чи простого вболівальника, який би негативно відгукувався про Пуккі", – розповідає один з його колишніх партнерів.

Теему не проявив себе в Севільї, не закріпився в Шальке, але у 29 років прогримів в АПЛ, розпочавши поточний сезон з 5 голів за Норвіч у 3 турах. В останні сезони він забиває дуже багато. По 20+ м'ячів за сезон почало залітати в данському Брондб'ю, а потім Пуккі став найкращим бомбардиром Чемпіоншипу.

У збірній від лисуватого форварда залежить буквально все. Пуккі відкривається по всьому фронту атаки, відмінно зачіпляється за м'яч і грає корпусом, грамотно діє на лінії офсайду. "Наш тактичний план дуже простий: 4-4-2, де кожен знає свою роль, а попереду в нас є X-фактор в особі Пуккі", – не приховує Спарв. 10 з 16 фінських голів у відборі на рахунку Пуккі, 3 з 5 у Лізі націй – також в його активі.

Поряд з Теему в національній команді немає зірок. Ба більше, в обоймі Канерви лише 5 представників топ-чемпіонатів. Можна відзначити голкіпера Байєра Лукаша Градецкі та хавбека Рейнджерс Глена Камара aka "фінського Хаві".

Стабільної організованої гри та бомбардирського таланту Пуккі вистачило, щоб пройти слабку групу з Боснією, Грецією та Вірменією. На чемпіонаті Європи від Фінляндії не чекають подвигів. Суомі при жеребкуванні будуть в четвертому кошику, тому роль аутсайдера забезпечена.

Однак гравці сподіваються, що цей успіх стане поштовхом для розвитку футболу в країні. Нещодавно з'явилися перші серйозні інвестиції, але їх наразі цього мало. У Фінляндії хотіли б повторити ісландське диво. Грандіозний крок для популяризації зроблено.

"Це досягнення дасть додатковий імпульс. Можливо, ми трішки змінимо мислення наших людей. Я думаю, що це прекрасно для всієї Фінляндії. Такого ажіотажу навколо футбольної збірної не було ніколи. Вихід на Євро дуже багато означає для Фінляндії", – каже капітан Тім Спарв.

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