Збірна України прийме національну команду Фінляндії в 2-му турі відбору на чемпіонат світу-2022. Який прогноз букмекерів на матч Україна – Фінляндія, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Фінляндія на "Футбол 24", стартує 28 березня о 21:45 за Києвом. Команда Шевченка після сенсаційної нічиєї з чемпіонами світу – французами – продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022. Легкої прогулянки для "синьо-жовтих" очікувати не варто, адже фіни продемонстрували хороший потенціал у поєдинку з боснійцями.

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Україна раніше зустрічалась з Фінляндією лише два рази, в рамках відбору до ЧС-2018. У обох випадках наша збірна перемагала з мінімальною перевагою: 1:0 – вдома, 1:2 – в гостях.

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Фахівці William Hill вважають "синьо-жовтих" явним фаворитом двобою на НСК Олімпійський. Коефіцієнт на перемогу України складає 1.25, тоді як потенційний тріумф гостей оцінюється у 5.80. На нічию ставлять 3.50.

BWin оперує схожими цифрами. Домашня вікторія команди Шевченка оцінюється в 1.65, перемога "Суомі" – 5.75. Цінник нічийного результату – 3.40.

Зазначимо, що після першого туру у групі D немає одноосібного лідера. Україна, Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина – синхронно набрали по 1 очку. Казахстан стартує у неділю домашнім матчем з чемпіонами світу.

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