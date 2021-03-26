Збірна України прийме національну команду Фінляндії в 2-му турі відбору на чемпіонат світу-2022. Де дивитися матч Україна – Фінляндія онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Фінляндія на "Футбол 24", стартує 28 березня о 21:45. Поєдинок прийме НСК Олімпійський, оскільки через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львові два домашні матчі нашої збірної перенесли до Києва.

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Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Україна – Фінляндія онлайн можна на телеканалі Україна, платформах oll.tv та MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Пряма трансляція поєдинку також відбудеться на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:35.

Україна раніше зустрічалась з Фінляндією лише два рази, в рамках відбору до ЧС-2018. У обох випадках наша збірна перемагала з мінімальною перевагою: 1:0 – вдома, 1:2 – в гостях.

Зазначимо, що після першого туру у групі D немає одноосібного лідера. Україна, Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина – синхронно набрали по 1 очку. Казахстан стартує у неділю домашнім матчем з чемпіонами світу.

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