В рамках недільної програми 20-го туру Серії А було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 20-й тур

Спеція – Удінезе – 0:1

Гол: Де Пауль, 52 (пен)

Вилучення: Сапонара, 86 (друга жовта) – Де Пауль, 76 (друга жовта)

Кальярі – Сассуоло – 1:1

Голи: Жоао, 76 – Бога, 90+5

Кротоне – Дженоа – 0:3

Голи: Дестро, 24, 51, Чиборра, 29

Наполі – Парма – початок о 19:00

Рома – Верона – початок о 21:45

Ігрову програму неділі в італійській Серії А відкривав поєдинок Спеція – Удінезе. У першому таймі обидві команди мали шанси відкрити рахунок, однак у господарів на заваді щоразу вставав голкіпер, а фріульцям бракувало реалізації та везіння. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

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На 52-й хвилині зустрічі арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота Спеції – Чабот грубо сфолив у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Де Пауль. У середині тайму той же Де Пауль за п'ять хвилин отримав дві жовті картки та залишив фріульців у меншості. Здавалось, що зараз господарі зрівняють, або й навіть вийдуть уперед, але невдовзі Сапонара вирішив перевершити суперника та отримав два "гірчичника" за чотири хвилини. Матч так і закінчився із рахунком 0:1 на користь Удінезе.

Кальярі у рідних стінах приймав Сассуоло. Гольова засуха у матчі тривала аж до 75-ї хвилини, коли Марін з краю правого флангу навісив у штрафний майданчик, а Педро Жоао несподівано вистрибнув перед захисником та головою спрямував м'яч у сітку. Гості набагато більше володіли м'ячем та били по воротах і на останній хвилині компенсованого часу таки змогли зрівняти рахунок зусиллями Бога та Оддея. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

Дженоа на виїзді зустрічався із відвертим аутсайдером турнірної таблиці Кротоне. Ще у першому таймі гості оформили собі комфортну перевагу у рахунку – на 24-й відзначився Дестро, а трохи згодом ще один поклав Чиборра.

У другій половині зустрічі "грифони" не збирались зупинятись на досягнутому та на 51-й Дестро записав до свого активу дубль. Гравці Кротоне намагались нав'язувати боротьбу, однак до кінця матчу так і не змогли зменшити відставання. Розгромна перемога Дженоа – 0:3.

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