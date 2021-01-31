Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур

Специя – Удинезе – 0:1

Гол: Де Пауль, 52 (пен)

Удаление: Сапонара, 86 (вторая желтая) – Де Пауль, 76 (вторая желтая)

Кальяри – Сассуоло – начало в 16:00

Кротоне – Дженоа – начало в 16:00

Наполи – Парма – начало в 19:00

Рома – Верона – начало в 21:45

Игровую программу воскресенья в итальянской Серии А открывал поединок Специя – Удинезе. В первом тайме обе команды имели шансы открыть счет, однако у хозяев на пути каждый раз вставал голкипер, а фриульцам не хватало реализации и везения. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

Аталанта – Лацио: Малиновский выжидает шанса снова огорчить римлян – онлайн-трансляция

На 52-й минуте встречи арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота Специи – Чабот грубо сфолил в штрафной. Его без особых проблем реализовал Де Пауль. В середине тайма тот же Де Пауль за пять минут получил две желтые карточки и оставил фриульцев в меньшинстве. Казалось, что сейчас хозяева уравняют, или даже выйдут вперед, но вскоре Сапонара решил превзойти соперника и получил два "горчичника" за четыре минуты. Матч так и закончился со счетом 0:1 в пользу Удинезе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ