На тижні команди помірялися силами в Кубку Італії, а тепер зустрілися на тому ж полі в рамках чемпіонату. У середу тріумфувала Аталанта – гол Маліновського допоміг вистояти в меншості. Сьогодні українець розпочав матч на лаві запасних, а замість нього під Сапатою грали Ілічіч (правіше) і Міранчук (лівіше).

Бергамаски пропустили швидкий гол. Марушіч на третій хвилині здалеку акуратно пробив у дальню "дев'ятку" – голкіпера дезорієнтувало сліпуче сонце. Як наслідок, Лаціо здобув впевненість і комфортний сценарій гри. Гості віддали м'яч, аби не наражатися на пресинг Аталанти, та вибудували щільний середній блок.

Аталанта всіма силами намагалася підібратися до чужих володінь, але низом суперник все перекривав, а Сапата не міг зачепитися за повітряні закидання. Лаціо відповідав гострими випадами. Двічі мав забивати Мілінковіч-Савіч: спершу пробив поруч зі стійкою зі штрафного, а потім головою впритул розстрілював ворота з навісу Іммобіле – голкіпер перевів м'яч у каркас. Римляни домінували, Луїс Альберто "піжонив" дриблінгом і дальніми ударами.

У господарів же нічогісінько не виходило. Протягом стартових 30 хвилин зустрічі Аталанта лише раз зайшла з м'ячем у штрафний майданчик.

А першого удару бергамаски завдали аж на 45-й хвилині! Сапата відгукнувся на подачу Ілічіча та пробив у руки Рейні. Ближче до перерви Аталанта трішки налагодила гру в фінальній третині, Сапата почав краще чіплятися за м'яч, а Лаціо – помилятися в обороні. Однак статистика першого тайму красномовна – 2:7 за ударами, 0.1xG проти 0.5xG за створеними моментами.

Очевидно, що Джан П'єро Гасперіні в перерві мусив щось змінювати. Вийшов Руслан Маліновський, а Аталанта перебудувалася на 4-2-3-1 (у цьому сезоні Серії А бергамаски по суті не грали з чотирма захисниками)! Маліновський отримав роль лівого хавбека, але не був прив'язаний до бровки, адже на цей фланг також перейшов Меле. Схема господарів, звичайно ж, не була повноцінними 4-2-3-1, був гібридний варіант, адже функції правого захисника перейшли до Толої.

Втім, від цих всіх перестановок Аталанта не виграла. Оборона розгубилася, не зуміла поділити функції та знову пропустила швидкий гол. Іммобіле відгукнувся на дальню передачу голкіпера, виграв верх і вивів Корреа на побачення з голкіпером. Аргентинець елегантно обіграв свого візаві та закріпив перевагу Лаціо.

Гасперіні відповів новою порцією змін. На поле вийшли Мурієль, Пашаліч і Ламмерс, а Маліновський, нічого не придумавши зліва, перемістився ближче до правого краю. Там українець взагалі залишився без м'яча. Доводилося опускатися глибше, але й у розвитку атак мало що вдавалося. Один з перспективних випадів завершився пасом Меле у штрафний майданчик на Руслана, але наш земляк не мав жодних шансів дістатися до м'яча.

Українець залишався одним з найактивніших у складі господарів, проявляв величезне бажання, намагався щось створити, навіть виконав "скорпіона" (вийшов зовсім не гострий удар). Аталанта відіграла один гол, а результативна атака розпочалася з єдиноборства Маліновського. Пашаліч підхопив м'яч і повів команду вперед, а в підсумку відзначився голом, добивши м'яч після спроби Мурієля.

Водночас бергамаски страшно провалювалися в захисті. Лаццаррі та Іммобіле мали розкішні нагоди вбити інтригу, Чіро навіть забив, але з офсайду. А коли здавалося, що Аталанта повернулася в гру, Лаціо втретє сколихнув сітку за спиною Голліні – Перейра та Мурікі скористалися жахом в обороні господарів. Один з найгірших матчів Аталанти в сезоні. Якщо не найгірший.

Аталанта програла вперше за 2 місяці, втратила 14-матчеву безпрограшну серію в усіх турнірах і пропустила Лаціо на п'яте місце Серії А. Бергамаски мають 36 очок, а Лаціо – 37. Команда Маліновського ускладнила собі боротьбу за Лігу чемпіонів.

А сам Руслан став найгіршим серед господарів за версією статистичних порталів. SofaScore – 6.1, WhoScored – 6.0, FotMob – 5.6. Українець на фоні партнерів відіграв не настільки погано, як кажуть цифри, але й не врятував Аталанту від провалу.

Маліновський забив гол, але не позбувся контрастів – італійська преса хвалить українця за гру проти Лаціо