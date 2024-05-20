Тренер Маліновського офіційно продовжив контракт з Дженоа
22:16 - Читать на русском
Боси генуезців залишились задоволені роботою Альберто Джилардіно і запропонували фахівцю пролонгували співпрацю.
Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно продовжив контракт з клубом, повідомляє прес-служба "грифонів".
Рома в меншості обіграла Дженоа й мріє про ЛЧ – Маліновський повернувся, дурне вилучення чемпіона світу
Деталі угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt вона розрахована до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, Джилардіно очолив Дженоа у грудні 2022 року. У поточному сезоні його команда за тур до фінішу йде у турнірній таблиці Серії А одинадцятою, набравши 46 очок.
Верона врятувалася в Серії А – список конкурентів команди українця скоротився до двох
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter