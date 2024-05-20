Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно продовжив контракт з клубом, повідомляє прес-служба "грифонів".

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Деталі угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt вона розрахована до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Джилардіно очолив Дженоа у грудні 2022 року. У поточному сезоні його команда за тур до фінішу йде у турнірній таблиці Серії А одинадцятою, набравши 46 очок.

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