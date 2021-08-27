В рамках 2-го туру Серії А Венеція на виїзді поступилась Удінезе. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 2-й тур

Удінезе – Венеція – 3:0

Голи: Пуссетто, 29, Деулофеу, 70, Моліна, 90+4

Верона – Інтер – початок о 21:45

Удінезе у рідних стінах приймав Венецію. Загалом, перша половина зустрічі була не надто багатою на події. Лише один небезпечний момент і відразу гольовий – Моліна ювелірно навісив у штрафний майданчик на Пуссетто, який потужним ударом у лівий кут воріт відкрив рахунок.

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У другій половині зустрічі перевагу господарів закріпив Деулофеу, який тільки-но вийшов на заміну. Венеціанці одразу пішли в атаку, відчайдушно намагаючись відквитати хоча б один гол, однак забити ніяк не вдавалось. Під завісу поєдинку ще один поклав Моліна, й фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Удінезе – 3:0.

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