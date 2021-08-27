В рамках 2-го тура Серии А Венеция на выезде уступила Удинезе. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 2-й тур

Удинезе – Венеция – 3:0

Голы: Пуссетто, 29, Деулофеу, 70, Молина, 90+4

Верона – Интер – начало в 21:45

Удинезе в родных стенах принимал Венецию. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события. Лишь один опасный момент и сразу голевой – Молина ювелирно навесил в штрафную на Пуссетто, который мощным ударом в левый угол ворот открыл счет.

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Во второй половине встречи преимущество хозяев закрепил Деулофеу, который только что вышел на замену. Венецианцы сразу пошли в атаку, отчаянно пытаясь отквитать хотя бы один гол, однако забить никак не удавалось. Под занавес поединка еще один положил Молина, и финальный свисток зафиксировал разгромную победу Удинезе – 3:0.

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