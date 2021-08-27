Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з туринцями. 36-річний Роналду ще повинен узгодити особистий контракт, отримати візу та пройти медогляд.

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Нагадаємо, португалець захищав кольори "червоних дияволів" з 2003 по 2009 роки. Нападник провів 292 матчів, в яких відзначився 118 голами. У складі МЮ Роналду виграв свою першу Лігу чемпіонів (2007/08) і перший "Золотий м'яч".

За інформацією The Athletic, сума трансферу складе 15+8 млн євро бонусами, а нападник отримає контракт на 2 роки.

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