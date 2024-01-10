Збірна Гамбії відмовляється їхати до Кот-д'Івуару доти, доки місцева Федерація не виплатить команді бонуси за вихід на КАН.

"Мої гравці не хочуть їхати, поки їм не заплатять", – заявив тренер національної збірної Гамбії Том Сентфієт виданню Gazet van Antwerpen. Прорив, схоже, вже не за горами: міністр спорту припускає, що рішення буде знайдено в четвер.

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Час спливає, адже в понеділок Гамбія має зіграти свій перший матч турніру проти Сенегалу. Раніше цього тижня гравці "скорпіонів" відмовилися прийти на відкрите тренування.

Крім Сенегалу, гравцям збірної Гамбії доведеться зустрітися з Камеруном і Гвінеєю. Дві найкращі команди групи вийдуть в 1/8 фіналу КАН.

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