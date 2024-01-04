Переможець Кубка Африки заробить на 40% більше, ніж в останньому розіграші.

У четвер, 4 січня, Африканська футбольна конфедерація оголосила, що переможець КАН-2023 отримає грошовий приз у розмірі 6,4 мільйона євро. Це – на 40% вище, ніж заробив переможець у 2022 році. Той розіграш виграла збірна Сенегалу.

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Фіналіст турніру отримає приз у розмірі 3,6 мільйона євро. Командам, які посядуть третє і четверте місця, належить по 2,3 мільйона євро.

Нагадаємо, що Кубок Африки відбудеться з 13 січня по 11 лютого в Кот-д'Івуарі. У турнірі візьмуть участь 24 збірні.

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