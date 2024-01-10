Сборная Гамбии отказывается ехать в Кот-д'Ивуар до тех пор, пока местная Федерация не выплатит команде бонусы за выход на КАН.

"Мои игроки не хотят ехать, пока им не заплатят", – заявил тренер национальной сборной Гамбии Том Сентфиет изданию Gazet van Antwerpen. Прорыв, похоже, уже не за горами: министр спорта предполагает, что решение будет найдено в четверг.

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Время истекает, ведь в понедельник Гамбия должна сыграть свой первый матч турнира против Сенегала. Ранее на этой неделе игроки "скорпионов" отказались прийти на открытую тренировку.

Помимо Сенегала, игрокам сборной Гамбии предстоит встретиться с Камеруном и Гвинеей. Две лучшие команды группы выйдут в 1/8 финала КАН.

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