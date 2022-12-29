Анхель Ді Марія та Леандро Паредес були розкритиковані вболівальниками Ювентуса за пізній термін повернення до Італії. Як інформує Gazzetta dello Sport, аргентинський дует "старої синьйори" має намір повернутися до Італії з відпустки після перемоги у ЧС-2022 у понеділок, 2 січня.

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Тим самим Ді Марія та Паредес пропустять матч 16 туру Серії А проти Кремонезе.

Тіфозі Ювентуса обурені ще й через те, що гравці конкурентів Юве по Серії А – Інтера та Роми – повернуться з Аргентини набагато раніше. Так, форвард Інтера Лаутаро Мартінес прибуде до Італії 30 грудня, а нападник Роми Пауло Дибала повернеться до столиці Італії 29 грудня.

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