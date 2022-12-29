Уболівальники Ювентуса незадоволені двома чемпіонами світу у своїй команді
Новоспечені чемпіони світу пропустять матч Серії А проти Кремонезе через відпустку.
Анхель Ді Марія та Леандро Паредес були розкритиковані вболівальниками Ювентуса за пізній термін повернення до Італії. Як інформує Gazzetta dello Sport, аргентинський дует "старої синьйори" має намір повернутися до Італії з відпустки після перемоги у ЧС-2022 у понеділок, 2 січня.
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Тим самим Ді Марія та Паредес пропустять матч 16 туру Серії А проти Кремонезе.
Тіфозі Ювентуса обурені ще й через те, що гравці конкурентів Юве по Серії А – Інтера та Роми – повернуться з Аргентини набагато раніше. Так, форвард Інтера Лаутаро Мартінес прибуде до Італії 30 грудня, а нападник Роми Пауло Дибала повернеться до столиці Італії 29 грудня.
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