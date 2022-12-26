На верхівці туринського клубу відбулись серйозні зміни. Остаточно їх затвердять 18 січня 2023 року.

Новим президентом туринців обрано Джанлуку Ферреро, а генеральним директором – Мауріціо Сканавіно, повідомляє офіційний сайт Юве.

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До ради правління також увійшли Фіоранна Вітторія Негрі, Дієго Пістоне та Лаура Капієлло. Відповідні рішення були ухвалені на зібранні акціонерів туринців. Головним акціонером є EXOR NV, який володіє часткою у 63,8%.

Нагадаємо, попередником Ферреро на посту президента був Андреа Аньєллі, якого звільнили разом з усією радою директорів.

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