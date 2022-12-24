Ім'я чемпіона світу-2022 визначилося лише за підсумками післяматчевих пенальті. Аргентина двічі вела в рахунку, але хет-трик Кіліана Мбаппе перевів фінал чемпіонату світу в серію 11-метрових, яку краще виконали Ліонель Мессі з партнерами.

Після гри у Франції виникли питання до роботи суддівської бригади на чолі з Шимоном Марциняком – начебто другий гол Лео Мессі не можна було зараховувати через те, що запасні гравці "альбіселесте" завчасно вибігли на поле. Також "Ле Бльо" мали претензії щодо рішення арбітра не призначати пенальті у ворота Аргентини, а за кілька днів після гри взагалі дійшло до комедії. Фанати створили петицію з проханням переграти фінал ЧС-2022 через суперечливі рішення арбітра. Вона вже назбирала десятки тисяч голосів.

Франція кричить, що треба скасувати другий гол Мессі у фіналі ЧС-2022: що кажуть правила

У Варшаві відбулася спеціальна прес-конференція за участю польської суддівської бригади, яка працювала на матчі Аргентина – Франція. Шимон Марциняк і його асистенти (Томаш Лісткєвіч, Павел Сокольніцкі та Томаш Квятковскі), розклали все по поличках. "Футбол 24" вибрав головне.

Чи був мандраж перед фіналом чемпіонату світу?

Томаш Лісткєвіч: Раніше я відчував, що у мене є певні проблеми з психологією перед важливими матчами. Саме тому впродовж кількох років я займався зі спортивним психологом, адже вирішив, що з цим потрібно працювати, щоб ставитися до таких надважливих поєдинків, як до звичайної гри. Це все дуже індивідуально – у когось таких проблем взагалі немає.

Ми намагаємося не звертатися до гравців на ім'я чи прізвище під час гри. Умовно кажучи, ми не кажемо: "Гей, Мессі, чи, гей, Мбаппе". Використовуємо лише ігрові номери. Не можна піддатися тиску лише через те, що хтось є зіркою світового рівня. Наша бригада навіть не помітила, що на трибунах були десятки тисяч людей. З таким же успіхом вболівальників могло бути як двоє, так і 90 тисяч. Нам все одно.

Шимон Марциняк: Коли судиш такі матчі, а перед початком гри до тебе в тунелі підходять привітатися Уго Льоріс чи Олів'є Жиру, це додає впевненості та створює позитивний адреналін. Я завжди був таким собі "молодим биком" – чим величніші імена грають у футбол, тим більше приносить задоволення продемонструвати їм, що ти можеш добре відпрацювати гру. Я завжди намагався використовувати стосунки з гравцями у позитивному руслі. Адреналін зникає, коли пролунали державні гімни. Ти проводиш жереб з капітанами, потім даєш стартовий свисток, і все. Одні стають "синіми", а інші – "білими".

Інколи футболісти хочуть щось підмалювати чи зімітувати, але тільки для того, щоб щось виграти, а не для того, щоб розізлити мене. У мене немає жодних проблем визнати своє неправильне рішення. Так сталося, зокрема, у фіналі з Лаутаро Мартінесом. Виникла ситуація, коли ми не одразу зрозуміли, чи має бути кутовий, і я призначив удар від воріт. Потім він пробіг повз мене і запитав мене, чи не має бути кутового. Томаш Квятковскі подивився VAR, і все дійсно виглядало, як кутовий. Я сказав: "Вибач, я не побачив". Однак відразу спитав: " А ти часом не торкався м'яча рукою?". Це трохи розрядило ситуацію.

Часто буває, що якщо ти припустився помилки, але зізнався в цьому гравцям, вони думають: "Добре, він може визнати свою помилку". Футболіст часто цінує, коли ти чесний із ним на полі. Значно гірше, коли ти намагаєшся уникнути відповідальності.

Конфлікт із де Паулем на ЧС-2022

Шимон Марциняк: Я вже бачив ці меми в Інтернеті. Так, була одна ситуація з Родріго де Паулем. Він вимагав, щоб я свиснув якийсь фол. Я посміхнувся за принципом "не сміши мене", а він хотів ще щось додати. Тоді я змушений був звернутися до нього трохи жорсткіше, тому що жоден футболіст не має права дозволити собі перейти межу.

Ви бачите, що він любить поговорити з арбітрами. Де Пауль – це такий собі "генерал півзахисту" збірної Аргентини. Він любить трохи тиснути на суддів. У цій зустрічі між Аргентиною та Австралією (2:1 в 1/8 фіналу – прим.) він з претензіями пішов на Томаша Лісткєвіча, і мені довелося втрутитися.

Але в той момент ти не думаєш про якісь слова чи жести на адресу гравців. Іноді я переглядаю матчі зі своєю участю і запитую себе: "Чим ти думав, коли так вчинив?".Це імпульс, який ти не можеш контролювати.

Претензії Франції до роботи арбітрів у фіналі чемпіонату світу

Шимон Марциняк: Я спілкувався з гравцями набагато більше, ніж у інших матчах. У першому таймі я показав лише одну жовту картку – Енцо Фернандесу в компенсований час до першого тайму.

Під час пенальті, коли сфолив Отаменді, я розумів, що можу показати йому жовту картку. Але я добре знаю цих футболістів. Такий Отаменді за тих умов міг отримати другу жовту в будь-якому епізоді. Такі матчі потрібно відпрацювати так, щоб враховувати усі наслідки. Всі ми пам'ятаємо фінал 2010 року Нідерланди – Іспанія. Якби тоді був VAR, то Найджел де Йонг, звісно, не дограв би матч. Як арбітр, ви намагаєтесь зробити так, щоб обидві команди закінчили у повних складах, але бувають випадки, коли вам доводиться вилучати гравця з поля, адже іншого виходу немає.

Другий гол Мессі? Всі нас хвалили, адже це був непростий момент. Втім, ми ухвалили правильне рішення. На цьому наголошували інші арбітри та інструктори ФІФА. Одразу виникло питання: "Чи перетнув м'яч лінію?". Ще до того, як годинник почав вібрувати і показувати, що гол був, Лісткєвіч вже підняв свій прапорець, сигналізуючи про взяття воріт. Джанні Інфантіно після фіналу сказав: "Чому ми так багато платимо за ці технології, якщо ви так добре судите? Скільки грошей можна було заощадити".

Що стосується претензій Франції через вибігання на поле запасних футболістів Аргентини в тому епізоді. Шкода, що французька преса не згадує, що коли Мбаппе зробив рахунок 3:3, на полі в момент удару було семеро запасних гравців збірної Франції. Вони ж не згадають про це фото. Скріншоти – це лише фіксація моменту, "сухий" запис. Це має мати ще й певний вплив на те, що відбувається на полі. Відомо, що "той, хто потопає, хапається за будь-яку соломинку". Зі мною зв'язалися дуже хороші друзі з Франції та колишні арбітри. Вони дуже добре сприйняли те, як ми відпрацювали гру.

Момент із симуляцією Тюрама. Квятковскі на VAR сказав: "Почекай Шимоне, бо це виглядає, як пенальті". Я подумав: "А наче ж все правильно бачив". Його нога пішла вправо, і він сам зачепив аргентинця. На щастя, все тривало не більше п'яти секунд, і Томаш сказав: "О ні, це симуляція". Коли я дивився на обличчя Тюрама, то вже знав, що все правильно. Він навіть не не підходив до мене і не протестував взагалі. Після цього моменту я вже знав, що у цьому матчі мене ніхто не обдурить.

Пенальті у ворота Аргентини за рахунку 3:2 теж був складним. Чесно кажучи, після другого гола Мессі я думав, що гра вже закінчена, Франція не відіграється. І раптом цей удар. Спершу я подумав, що м'яч влучив у спину, але коли пішов дивитися VAR, футболіст, який зіграв рукою, вже все зрозумів. Кілька аргентинців впали на коліна і навіть не протестували. Я спочатку не був впевнений у рішенні дати пенальті, але воно було правильним. Це головне.

Єдина моя помилка у фіналі – епізод, коли Акунья сфолив проти Комана, який одразу віддав передачу на партнера. Потрібно було дати перевагу в атаці, а тоді показати відкладену жовту. Це єдиний мій недолік у фіналі. Я оцінив момент трохи неправильно, але вже нічого не вдієш. Таке могло трапитися з кожним, але це моя помилка.

Тепер я можу сказати, що не очікував, що це буде настільки фантастичний матч. Для мене було дуже важливо, щоб нас ніхто не звинуватив у тому, що ми призначили вигаданий пенальті чи вилучили гравця після другої сумнівної жовтої картки.

Про ключовий момент фіналу

Шимон Марциняк: Найважливішими насправді були перші 5-7 хвилин гри. Рабйо жорстко штовхнув де Пауля, той захотів відповісти. Рабйо завівся і сказав: "Ви бачили, що він зробив без м'яча?". Я відповів: "Бачив, але ти бачив, що я дістав його за це?". Вони відчули, що я бачу і контролюю все, що відбувається на полі. Далі з обома було легше. Так, вони пристойно боролися, але за правилами.

Наслідки фіналу і оцінка від Колліни

Шимон Марциняк: Після фінального свистка емоції вирували. З одного боку – радість аргентинців, а з іншого – розпач французів. У мене дуже хороші стосунки з деякими гравцями. Так, Пауло Дибала ніколи не соромиться свого польського коріння і часто передає привіт від своєї польської бабусі. Він приємно поспілкувався з нами після гри.

Але я підійшов і до французів. Першим був Уго Льоріс, із яким ми обмінялися двома реченнями. Підійшов і Жиру, який не мав претензій, але отримав жовту картку. Мбаппе так дивився на мене, і я знав, що він спустошений. Я підійшов до нього і сказав, що він зіграв чудово, він чудовий футболіст і, ймовірно, виграє ще багато кубків. Він проявив трохи емоцій і, напевно, не хотів, щоб хтось це бачив. Це була мить, імпульс. Я сказав йому ще два слова, але вони залишаться між нами.

Нашу роботу оцінили дуже позитивно. Про це говорять багато людей, яких я поважаю, але найголовніше те, що нам сказав П'єрлуїджі Колліна. Це те, що залишиться з нами надовго. Колліна сказав, що, можливо, колись він був моїм кумиром, а після цієї гри ми стали його кумирами. Це дивовижно.

Перед матчем він побажав нам успіху, а після фіналу ми дали волю емоціям. Колліна дуже пишався нами. Роботою на цій грі ми віддячили йому за довіру. П'єрлуїджі вийшов на поле після серії пенальті і усіх нас обійняв. Він залишився з нами до кінця. Все це свідчить про те, що у фіналі Аргентина – Франція нам вдалося все зробити правильно.

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