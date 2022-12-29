Новоиспеченные чемпионы мира пропустят матч Серии А против Кремонезе из-за отпуска.

Анхель Ди Мария и Леандро Паредес были раскритикованы болельщиками Ювентуса за поздний срок возвращения в Италию. Как информирует Gazzetta dello Sport, аргентинский дуэт "старой синьоры" намерен вернуться в Италию из отпуска после победы в ЧМ-2022 в понедельник, 2 января.

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Тем самым Ди Мария и Паредес пропустят матч 16 тура Серии А против Кремонезе.

Тифози Ювентуса возмущены еще и из-за того, что игроки конкурентов Юве по Серии А – Интера и Ромы – вернутся из Аргентины намного раньше. Так, форвард Интера Лаутаро Мартинес прибудет в Италию 30 декабря, а нападающий Ромы Пауло Дибала вернётся в столицу Италии 29 декабря.

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