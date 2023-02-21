Під час матчу 23 туру Серії А на гостьових трибунах стався неприємний інцидент. Один з уболівальників Ювентуса помочився на двох співробітників стадіону Спеції, чоловіка і жінку. Останні працювали стюардами і чергували біля підніжжя гостьового сектора.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, працівники стадіону Альберто Пікко поскаржилися в поліцію. Спеція підтвердила інцидент за допомогою відеофіксації. Повідомляється, що поліція відкрила розслідування з цього приводу.

Матч Спеція – Ювентус завершився перемогою команди Массіміліано Аллегрі з рахунком 2:0.

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