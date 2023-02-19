В рамках програми дня у 23-му турі італійської Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 23-й тур

Аталанта – Лечче – 1:2

Голи: Хьойлунд, 87 – Сісей, 4, Блен, 74

Салернітана – Лаціо – початок о 16:00

Фіорентина – Емполі – початок о 16:00

Спеція – Ювентус – початок о 19:00

Рома – Верона – початок о 21:45

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Аталанта втратила місце в зоні ЛЧ, сенсаційно поступившись 13-й команді чемпіонату. У домашці з Лечче бергамаски примудрились пропустити гол вже на 4-й хвилині (шикарним дальнім пострілом відзначився Сіссей), а за 70 хвилин Блен подвоїв перевагу гостей. Дотепно, що підопічні Марко Бароні реалізували два удари з чотирьох за весь матч.

Команда Джанп'єро Гасперіні пробивали по воротах аж 20 разів, але провести гол вдалося аж на 87-й завдяки обрізці голкіпера. 1:2! На жаль для фанів "Богині", цей рахунок став остаточним. Внаслідок цієї поразки Аталанта опустилася на п'яту сходинку, пропустивши вперед Рому, хоча за очками у них рівність.

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