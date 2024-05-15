"Через два-три роки я піду на пенсію і зосереджуся на допомозі своєму регіону і людям, які заслуговують на це за те, що вони робили протягом багатьох років. Я прив'язаний до Фільїне-Вальдарно, я там виріс. Потім я грав у молодіжній команді Фільїне і п'ять років в основній команді. Я маю подякувати тим, хто мене виховав, тренерам і всім, хто був частиною моєї кар'єри.

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Сьогодні я п'ю каву зі своїм давнім другом Валеріо Піаніджані. Точно так само, як останніми днями я відвідав місцеве тренування дітей до 12 років і побачив справжній футбол. Я повернувся додому і я щасливий.

Берлусконі не захотів бачити мене в Мілані? Якби не це рішення, я не тренував би великий Наполі", – цитує Саррі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що під час цього сезону Мауріціо був звільнений з Лаціо.

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