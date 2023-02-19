Елегантний Кін та більярдний гол від Ді Марії: відеоогляд матчу Спеція – Ювентус – 0:2
Спеція на своєму полі приймала в 23 турі Ювентус. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Матч почався з фолу Мануеля Локателлі на Мехді Бурабії, за що гравець "старої синьйори" отримав "гірчичник". Рахунок в матчі на 32 хвилині відрив Мойзе Кін з передачі Філіпа Костіча.
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Другий тайм розпочався із замін від наставника Ювентуса Аллегрі. На 55 хвилині Анхель Ді Марія з’явився на полі, а через шість хвилин розкішним ударом із-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу туринської команди.
Перемога дозволила Ювентусу набрати 32 очки в Серії А. Команда Аллегрі посідає сьому сходинку в турнірній таблиці. Спеція на два пункти випереджає зону вильоту.
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