"Коли ваша початкова мета на сезон значно перевиконана, і перебуваєте в хорошій динаміці, ви зберігаєте очки, багато виграєте і не потрапляєте в погану смугу, як це було у нас.

Незарахований гол Яремчука у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Валенсія

І коли ти зустрічаєшся зі своїми прямими конкурентами, такими як Бетіс або Реал Сосьєдад на цьому етапі сезону, ти повинен бути в змозі конкурувати з ними і перемагати їх. Ми програли не будь-якій команді, ми програли великій команді. Але ми не дуже добре розпочали гру. У другому таймі у нас була відповідь, але нам не вистачало удару. Занадто багато покарань в таких іграх, як сьогодні, і в інших іграх, які нам потрібно було вигравати, ми цього не робили.

Мета, яку ми поставили перед собою, полягала в тому, щоб покращити результати минулого сезону, тому що не можна забувати, наскільки погано ми грали. У цьому сезоні ми досягли мети раніше, і на цьому шляху ми побудували щось інше, з молодими хлопцями. Ті з нас, хто знає і має амбіції щодо Валенсії, хочуть, щоб Валенсія була у верхній половині таблиці, але це буде залежати від бюджету і від того, про що ми говоримо.

Я можу хотіти Ferrari, але якщо мені доведеться їздити на Skoda... Економічні відмінності створюють різницю, ми знаходимося на складному шляху життя. Побачимо, що станеться в наступному сезоні. Ми не можемо хотіти чогось, не маючи можливості це зробити. І спробувати з тими інструментами, які у нас є, подивитися, що ми можемо зробити. Нам вдалося щось побудувати з хлопцями.

Я хотів би виграти сьогодні. Але коли у нас були моменти, ми не влучили в ціль – у нас був найкращий шанс у грі. Те ж саме сталося з Романом (Яремчуком), коли у нього був явний шанс. У цьому і є різниця у футболі. У них навіс на дальню стійку, Кубо забив. Другий тайм команди і те, що ми бачили протягом сезону, я можу ідентифікувати з нею. Логічно, що ми хочемо більшого, але я щасливий.



Що ми можемо взяти позитивного з цього, так це те, що ми граємо в такий тип гри, проти великих команд і на великих аренах. Це допомагає набратися досвіду. Потім це допоможе вам перемогти їх. Ми викладалися на повну в кожній грі, але не змогли досягти того результату, який був би найкращим", – цитує Бараху AS.

Нагадаємо, Валенсія наразі перебуває на дев'ятій сходинці з 48 балами. Від зони єврокубків команда Яремчука відстає на вісім очок.

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