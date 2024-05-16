Уже на четвертій хвилині Влаховічу вдалося відірватися від Гіна та реалізувати вихід практично сам на сам – Камб'ясо впіймав нагоду та віддав своєчасний і точний пас на сербського бомбардира. Не ризикну звинувачувати в цьому пропущеному м'ячі Ісака Гіна або Берата Джимсіті – для цього потрібно знати настанову Гасперіні.

"Приберіг гол на фінал Кубка": головна трансферна мета Ювентуса "погрожує" йому – він вже оформляв проти туринців дубль

Якщо шведу не слід було висмикуватися вперед у момент гольового пасу Камб'ясо – значить, винен він. Якщо ми говоримо про недотримання офсайдної лінії – очевидно, винен албанець. Так чи інакше цей ранній епізод став приводом поговорити про ключове рішення тренера Аталанти залишити Скальвіні в запасі. Якби захисник збірної Італії вийшов у старті, Джимсіті вирушив би на лівий напівфланг оборони, а Де Рон – в опорну зону. Проте Гасперіні вирішив діяти інакше.

Зазвичай Аталанті вдавалося компенсувати оборонні огріхи діями в атаці. Але за відсутності дискваліфікованого центрфорварда Джанлуки Скамакки бергамаски рідко створювали загрозу біля воріт Періна. До штрафного майданчика Юве "богиня" доходила, далі – ні. Вихід у другому таймі Ель-Білаля Туре мало що змінив у цьому плані: дальній постріл Лукмана, влучання Адемоли в штангу і неточний удар Копмейнерса (йому не вдалося дотримати свою обіцянку, дану друзям, – забити у фіналі Кубка) з другого поверху виявилися найнебезпечнішими моментами біля воріт Ювентуса за всю гру.

Саме "Стара синьйора" була ближчою до другого забитого м'яча, ніж Аталанта – до того, щоб відігратися: на 83-й хвилині поперечина врятувала бергамасків після удару Міретті. Перед цим Влаховіч знову забив після передачі Камб'ясо, цього разу головою. Однак бригада арбітрів взяття воріт скасувала – під час ретельного відеоперегляду виявилося, що Душан перебував в міліметровому офсайді. Так Ювентус виграв свій 15-й Кубок Італії в історії.

"Ми програли два фінали Кубка Італії, але ми вперті", – наголошував перед новим фіналом Гасперіні, в якому його команда офіційно вважалася фаворитом. Але й цього разу Джан П'єро не зміг підібрати ключі до команди Аллегрі – тренер Юве обігнав Еріксена та Манчіні й одноосібно очолив список найуспішніших наставників турніру. Тепер у Макса 5 перемог у Кубку Італії. Наприкінці цього фіналу він був вилучений за знятий на емоціях піджак і претензії на адресу всієї суддівської бригади.

Аталанта Гасперіні, зі свого боку, ризикує увійти в історію як команда, яка грала у фантастичний футбол, але при цьому програла всі свої кубкові фінали. Позбутися цього прокляття бергамаски спробують 22 травня у фіналі Ліги Європи з Байєром.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд