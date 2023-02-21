Во время матча 23 тура Серии А на гостевых трибунах случился неприятный инцидент. Один из болельщиков Ювентуса помочился на двух сотрудников стадиона Специи, мужчину и женщину. Последние работали стюардами и дежурили у подножия гостевого сектора.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, работники стадиона Альберто Пикко пожаловались в полицию. Специя подтвердила инцидент при помощи видеофиксации. Сообщается, что полиция открыла расследование по этому поводу.

Матч Специя – Ювентус завершился победой команды Массимилиано Аллегри со счётом 2:0.

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