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Уболівальник вгадав точний рахунок рекордного розгрому в історії АПЛ – він збільшив свій виграш у 350 разів

20:16 1430 Читать на русском
Уболівальник вгадав точний рахунок рекордного розгрому в історії АПЛ – він збільшив свій виграш у 350 разів
Гравці Лестера святкують рекордну перемогу / Sky Sport

Житель графства Ланкашир Джон Еверетт поставив на те, що Лестер в матчі 10-го туру АПЛ на виїзді переможе Саутгемптон з рахунком 9:0.

13’ Раян Бертранд
 
Бен Чілвел 10’
Юрі Тілеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джеймі Варді 45’
Айозе Перес 57’
Джеймі Варді 59’
Джеймс Меддісон 85’
Джеймі Варді 90+3’
10’ Бен Чілвел
13’ Раян Бертранд
18’ Юрі Тілеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джеймі Варді
57’ Айозе Перес
59’ Джеймі Варді
85’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймі Варді

Коефіцієнт на цей результат становив 350.00. Ставка була зроблена в розмірі 5 фунтів. Таким чином, чистий виграш британця склав 1745 фунтів, інформує Betvictor.

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Нагадаємо, в 10-му турі АПЛ Лестер здобув найбільшу гостьову перемогу в чемпіонаті Англії. Підопічні Брендана Роджерса забили 9 "сухих" м'ячів у ворота Сатгемптона. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а за результативністю поступається лише Манчестер Сіті.

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Англія Саутгемптон - Лестер Сіті
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