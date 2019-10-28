Уболівальник вгадав точний рахунок рекордного розгрому в історії АПЛ – він збільшив свій виграш у 350 разів

Житель графства Ланкашир Джон Еверетт поставив на те, що Лестер в матчі 10-го туру АПЛ на виїзді переможе Саутгемптон з рахунком 9:0.

Коефіцієнт на цей результат становив 350.00. Ставка була зроблена в розмірі 5 фунтів. Таким чином, чистий виграш британця склав 1745 фунтів, інформує Betvictor.

Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9

Нагадаємо, в 10-му турі АПЛ Лестер здобув найбільшу гостьову перемогу в чемпіонаті Англії. Підопічні Брендана Роджерса забили 9 "сухих" м'ячів у ворота Сатгемптона. Наразі команда посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а за результативністю поступається лише Манчестер Сіті.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду