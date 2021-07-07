"УАФ підтримує рішення Виконкому Асоціації пляжного футболу України щодо відмови від участі національної збірної з пляжного футболу в чемпіонаті світу, який відбудеться в Москві з 19-го по 29 серпня. Така позиція наших колег з АПФУ є абсолютно обґрунтованою і закономірною, зважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ України й Міністерства молоді та спорту України.

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Зокрема, у наказі Мінмолодьспорту від 11.04.2018 № 1554 "Щодо заборони участі національних збірних команд України в спортивних заходах на території Російської Федерації" міститься рекомендація всім спортивним федераціям утриматися від поїздок на спортивні заходи до Росії. Зокрема, "з метою уникнення безпідставного затримання членів збірних команд", – йдеться в документі Мінмолодьспорту.

МЗС зі свого боку рекомендує реально оцінювати безпекову ситуацію під час планування поїздок до Росії для всіх громадян України. Саме питання безпеки, як для футболістів, так і для наших уболівальників, у тому числі в контексті спалаху нової хвилі пандемії COVID-19 та найбільш небезпечного на сьогодні штаму цієї хвороби – Дельта, є ключовим при ухваленні рішень щодо участі в змаганнях на території Росії.

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5 липня про нові запобіжні заходи у зв’язку зі спалахом цього штаму в Росії, які починають діяти для тих, хто в’їжджає в Україну з території РФ, повідомили і в Міністерстві охорони здоров’я України. Відповідно, якщо учасникам змагань чи вболівальникам з України загрожує реальна небезпека – їхньому життю чи здоров’ю, то рішення про відмову від участі в заходах, які відбуваються в РФ, є абсолютно логічним", – йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, ФІФА вже підтвердила зняття "синьо-жовтих" з турніру. Замість підопічних Миколи Костенка на чемпіонаті світу у Росії виступатиме команда Швейцарії.

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