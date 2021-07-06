Українська збірна з пляжного футболу таки не поїде в Москву для участі в чемпіонату світу.

Прес-служба ФІФА офіційно підтвердила зняття "синьо-жовтих" з турніру.

"Не треба політику вмішувати в спорт": Ващук обурений забороною пляжній збірній України їхати на ЧС в Москві

Збірна України успішно подолала відбір, однак УАФ і Українська асоціація пляжного футболу порадили не їхати в Москву на змагання. Замість підопічних Миколи Костенка на чемпіонаті світу виступить збірна Швейцарії.

Додамо, що на ЧС-2021 з пляжного футболу зіграють 16 команд, жеребкування фінальної стадії повинно відбутися у четвер, 8 липня, в Цюріху.

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