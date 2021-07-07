"Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто грати, а щоб там звучав наш Гімн. Тим більше, що у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати і показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову.

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Українці обурюються, що ми їдемо на турнір до Росії, яка веде проти нас війну? Тут теж є своя правда. І ті праві, і ті мають рацію. Але можна ж поїхати і виграти чемпіонат. Я не брав участі у прийнятті цього рішення.

Напевно, треба було відмовитися і від кваліфікації, коли стало відомо, що турнір пройде в Москві. Мені важко зараз щось говорити. Вся увага була сконцентрована на збірній України на Євро.

У першу чергу від цього страждають футболісти, які намагалися і хотіли потрапити на такий серйозний форум. Футболісти, напевно, повинні були їхати, а вболівальники – ні. Так мені здається. Чи передбачені санкції за таку відмову я не знаю", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, ФІФА вже підтвердила зняття "синьо-жовтих" з турніру. Замість підопічних Миколи Костенка на чемпіонаті світу виступить збірна Швейцарії.

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